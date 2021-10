El ministro de Salud, Hernando Cevallos, sostiene que las clases escolares generales deben iniciar el 2022 una vez se tenga vacunado contra el coronavirus (COVID-19) a los menores de 17 años. Recordemos que actualmente se inmunizan a mayores de 18 años a nivel nacional.

“Estamos en el mes de octubre, quedan dos meses. Apresurarnos ahora con niños no vacunados, desde mi punto de vista, no me parece prudente. Hay que esperar el año que viene”, aseveró en entrevista a RPP Noticias.

Precisó que los escolares mayoritariamente concurren a escuelas públicas que a veces no cuentan con servicios higiénicos y se trasladan en transporte público donde van apiñados.

“No todos los colegios tienen las mismas condiciones. Todo esto tiene que ser evaluado antes de autorizar el retorno general a las clases. Nosotros entendemos que es necesario volver a las clases presenciales, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada, seria, con protocolos, no queremos ningún tipo de inconveniente, de accidente de contagio con los niños”, sostuvo.

No obstante, recordó que en algunos colegios a nivel nacional hay experiencias pilotos respecto al retorno a clases semipresenciales.

“Me parece bien, se inicia con grupos muy específicos, pero desde nuestro punto de vista tenemos que avanzar, primero tener los protocolos muy claros que se están elaborando y avanzar en la vacunación de los pequeños”, precisó.

“El reinicio de las clases es un tema de evaluación, si están las condiciones en los colegios. Todavía tenemos que ajustar los protocolos para los chicos más pequeños menores de 12 años para permitir que puedan volver a clases”, añadió.

-Clases semipresenciales-

Vale mencionar que actualmente, los escolares acuden a clases semipresenciales en más de 6 mil colegios a nivel nacional.

Hasta el 9 de setiembre, el Minedu informó que hay 76,864 servicios educativos habilitados para clases semipresenciales; mientras que 6,019 ya están desarrollando esta modalidad en 21 regiones del Perú.

La entidad precisó que el 97% de estos servicios educativos semipresenciales se encuentra en zonas rurales y que, de estos, el 51.5% corresponde a primaria, 34.6 % a inicial y 13.5 % a secundaria.

