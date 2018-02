“Hemos levantado el secreto bancario de 150 personas y empresas”

Gonzalo Arcasi Mariño

La titular de la comisión Lava Jato recibe a Gestión después de elaborar su lista de cerca de 10 invitados para esta semana. Para hoy está citado Juan Andrés Milla Comitre por el caso Westfield, y para el jueves José Chlimper por sus vínculos con Graña y Montero.

¿A cuántas personas levantaron sus secretos?

Hemos levantado el secreto bancario, tributario, bursátil y de las comunicaciones de 150 personas, entre naturales y jurídicas.

¿La SBS les ha dado la información de las 150 personas?

No puedo responder por la reserva del proceso.

¿Ya analizan la documentación enviada por dicha entidad?

Sí, estamos en ese proceso.

¿Han encontrado desbalances patrimoniales?

Eso se presentará al momento de elaborar las conclusiones del informe. No podría decir que hay irregularidades porque también estamos en proceso de contrastación.

¿En la lista de indagados están exministros y expresidentes?

No puedo revelarlo. La moción nos da la responsabilidad de investigar desde el Gobierno de Alejandro Toledo hasta la actualidad.

El 15 de junio vence el plazo de la comisión, ¿aún evalúa presentar informes preliminares?

No. Vamos a terminar el plazo que nos corresponde y ahí presentaremos el informe.

¿Cuántas obras más están pendientes de investigación?

De un universo de 41 proyectos, tenemos en curso 16 proyectos en investigación.

¿Cuáles están más avanzados?

De esos proyectos, hay algunos que están más avanzados como la Interoceánica Sur, luego el gasoducto sur y el Metro de Lima. También tenemos un avance bastante significativo en Rutas de Lima y en la Línea Amarilla.

¿Cuándo indagarán Chaglla, Alto Piura y la Costa Verde?

Están en proceso de investigación. Estamos trabajando a un ritmo muy exigente. Esta es la investigación más compleja que el Congreso ha tenido en toda su historia.

¿Alcanzará el tiempo para investigar todas las obras? Aún siguen en Odebrecht y faltan Camargo Correa, OAS y otras...

Tenga en cuenta que una comisión no solo se nutre del testimonio de un invitado, sino también de otra serie de elementos.

¿Como cuáles?

Informes de Contraloría, informes de identidades del Estado y de las empresas.

¿Cuántos pedidos de información han hecho en total?

Aproximadamente, unos 900. Tenemos información de los diferentes sectores que han participado en los proyectos como el MTC, ProInversión, la Contraloría, la Sunat, la SBS y los organismos reguladores.

¿Ha pedido información a Odebrecht y otras empresas brasileñas sobre Keiko Fujimori?

Sobre todo, los políticos que han participado en las elecciones en el marco de tiempo que tiene la comisión.

¿Castañeda, PPK y Aráoz?

No puedo dar más detalles, pero hemos pedido de todos.

¿La información ya llegó?

Está llegando.

Marcelo Odebrecht ha señalado que apoyaron la candidatura de Keiko Fujimori en el 2011, ¿investigarán su campaña?

A menos que esté vinculada a los proyectos que investigamos. Recordemos que Fuerza Popular no ha sido Gobierno en esos periodos.

Ustedes querían citar al fiscal Hamilton Castro y hasta ahora no lo hacen, ¿por qué?

Lo vamos a citar en las próximas semanas. Tenemos una lista muy importante de invitados y esperamos la colaboración del fiscal Castro.

¿Ha revisado los montos de reparación civil que pide la Procuraduría ad hoc por tres obras?

Sí. Nos enviaron un oficio.

Odebrecht ha dicho que es una cifra que no pueden pagar...

Es trabajo del procurador velar por la reparación civil. Él ha empleado una metodología para calcular la reparación. No me corresponde determinar a mí el monto.

¿Están investigando al club de la construcción?

Solamente a aquellas empresas que hayan participado en los mismos proyectos que estamos indagando.

¿Evalúa allanar los locales de las empresas consorciadas?

El allanamiento con fines de incautación para poder obtener documentación es una prerrogativa que tiene el Parlamento. La ejecutaremos en el momento en el que sea necesario.

¿Ha llegado nueva información del BCP sobre cuentas de PPK?

No puedo responder sobre esa información.

¿Solicitaron al BCP información sobre Nancy Lange?

Seguramente, la comisión suele solicitar información de diversos actores.

¿Citarán a la primera dama?

Sí, la señora Lange está en la lista próxima de invitados.