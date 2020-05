Desde la región Tacna, el presidente Martín Vizcarra señaló que luego del domingo 24 de mayo, día en que se tiene previsto culminar la cuarentena por el COVID-19, no se regresará a la normalidad, pues en el país continuarán una serie de restricciones.

Explicó que la restricción para circular por las noches continuará y no se permitirá ninguna actividad que implique aglomeración de personas por varios meses.

“Hay una serie de medidas que van a continuar. Por ejemplo, las reuniones con aglomeración no pueden haber. No puede haber clases en los colegios por un tiempo extenso, ni puede haber en las universidades. No pueden funcionar los restaurantes con atención al público, los locales nocturnos, los cines. Todo lo que sea aglomeración a personas definitivamente no va a funcionar por varios meses”, detalló Vizcarra desde Tacna, a donde llegó para la entrega de material médico para asistir a pacientes con COVID-19, entre ellas 15 ventiladores mecánicos, pruebas de diagnóstico, entre otros.

Indicó que las restricciones para la circulación en las noches también tendrán que continuar porque es precisamente ahí donde no se puede controlar.

"Esta pandemia está cambiando la situación, las costumbres, las vidas de todos, así que tenemos que cambiar. Decir que el 24 (de mayo) regresamos a la normalidad, no. Hasta que que no se derrote completamente, vamos a tener que seguir cambiando, así que vamos a seguir evaluando y vamos a ver cómo trabajamos”, explicó Vizcarra.

El presidente señaló que los peruanos no podemos "bajar la guardia" ante el coronavirus y aclaró que el Estado viene garantizando el abastecimiento de las medicinas para los pacientes con COVID-19.

Respecto a los bonos para los más necesitados, aseveró que a fin de este mes se debería concluir la entregar a un 80% de beneficiarios y a medidos de junio al 100%.