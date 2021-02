La Directora Ejecutiva de VIDENZA Consultores, Janice Seinfeld, cuestionó que hasta el momento no se hayan realizado campañas de comunicación masiva para evitar más contagios por COVID-19 en el país.

Consideró importante que las personas escuchen una y otra vez los temas que son fundamentales para que se eviten los contagios y así estar más protegidos.

“Son una serie de medidas que que tienen que ser constantemente recordadas. El uso adecuado de la mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, ambientes no concurridos, evitar aglomeraciones, etc. Estas recomendaciones tienen que llegar a través de una campaña masiva a las distintas regiones del país con las adaptaciones que sean necesarias”, mencionó Seinfeld en el Webinar: “Costos y beneficios de las recientes medidas sanitarias”, organizado por la Universidad Continental, Intelfin y Gestión.

Precisó que con esta campaña de comunicación masiva podrá ser más efectiva la cuarentena que rige desde el 31 de enero al 14 de febrero, inclusive. En este último punto, indicó que también se debe repensar en el primer nivel de atención.

Indicó que este primer nivel debería resolver entre el 80% y 85% de la demanda de los ciudadanos, y solo debería debería ir subiendo al segundo y tercer nivel un porcentaje mucho más reducido de aquellas complicaciones que no se pudieron resolver en el primer nivel.

“En el caso peruano ese primer nivel es muy débil. Tenemos más o menos 17,000 establecimientos de primer nivel, pero uno de cada dos no tienen médico y esto incluso es por normativa porque el primer nivel no se le da la potencia que debería de tener. Y ante la pandemia este primer nivel debería de tener no solo médicos capacitados, si no también la oxigenoterapia”, apuntó.

De igual manera, indicó que otro punto a mejorar es el presupuesto en el sector Salud, el cual históricamente siempre ha tenido un presupuesto por debajo de lo que se estima necesario.

Señaló que en el 2020 el Ministerio de Salud (Minsa) realizó estimaciones de cuánto cuesta brindarle a cada ciudadano el plan de beneficios que el Estado promete y se observa que en relación a lo que se financia, actualmente existe una brecha significativa que haría que casi la mitad de los afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) no esté cubierto.

“En estas condiciones el financiamiento es insuficiente para garantizar una adecuada protección del sistema frente al COVID-19. No se está presupuestando lo suficiente y llama la atención que el año pasado hayamos tenido un presupuesto que fue creciendo a lo largo de los meses y que terminó con un presupuesto de S/ 27,000 millones y en el 2021 se presupuestaron S/ 20,000 millones como si realmente las demandas que tenemos en medio de la pandemia vayan a disminuir”, sostuvo.