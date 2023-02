La Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú anunciaron este miércoles que no se sumarán a la huelga convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para este jueves 9 de febrero, que fue declarada improcedente por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Para los representantes de los citados gremios la medida tomada por la CGTP responde a un tema político y no a un reclamo en beneficio a los derechos laborales de los trabajadores.

“La CGTP tiene un fin político porque hace más de 20 años que justamente su rol es velar los derechos de sus trabajadores y negociar mejores condiciones. Se junta con la Cámara Peruana de Construcción a negociar el pliego sindical , y hace más de 20 años que el pliego sindical se negocia con éxito. Nunca habido un arbitraje . Hace cuatro meses se ha vuelto a cerrar el pliego sindical con un aumento de más del 8% en la remuneración básica de los obreros”, declaró Juan Carlos Tassara, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú.

Tassara indicó que la paralización del sector construcción genera grandes pérdidas. “Se pierden S/ 100 millones diarios por un día de paro y quienes pagan eso son los trabajadores, los emprendedores, empresas pequeñas y las empresas que proveen a las obras. Todos pagan por el capricho politico de la CGTP”, añadió.

Por su parte, el secretario de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú también se mostró en contra de la convocatoria de huelga de la CGTP.

“Mi gremio reúne a nivel nacional a 200,000 trabajadores de construcción civil. Ninguna obra a nivel nacional tiene que paralizar obras afiliadas a nuestra federación. El fin [de la huelga] esta claro, es un tema político no es laboral. No hemos podido conversar [con la CGTP} porque hay un trasfondo, pero acá no es por derechos laborales. No estamos de acuerdo porque afectará a nuestros trabajadores”, remarcó.