Agenda recargada. El Gobierno tiene por resolver al menos 132 conflictos que involucran a empresas, según se desprende del último reporte de la Defensoría. Estos corresponden al tipo socio ambiental. La cifra creció si se compara con el mes de diciembre, en el que se presentaron 129 casos.

En el estudio se detalla que 86 de ellos corresponden al sector minero, mientras que 26 al de hidrocarburos, ocho al de residuos y saneamiento, tres a energía, dos son agroindustriales y uno forestal, el resto a otros ítems.

También se aprecia la dificultad que tienen las autoridades para resolver las controversias, pues solo se pudieron solucionar dos casos. Ambos socioambientales y ubicados en Pasco.

El primero compete al de la comunidad campesina de Huayllay con la empresa minera Pan American Silver - Unidad Huarón. El segundo a la comunidad de Yurajhuanca con la empresa Aurex.

Controversias

En general, se registraron 203 conflictos, 157 de ellos están activos y 46 latentes.

Según el informe, se incorporaron cinco casos nuevos, de los cuales tres son de tipo socioambiental. Uno se desarrolla en Cusco, donde la comunidad campesina de Urinsaya exige a la empresa minera Las Bambas y al Gobierno que sea declarado como área de influencia directa ambiental y social.

Los otros dos se registran en las regiones de Moquegua y Piura, e involucran a dos empresas: la minera Southern Perú Copper Corporation y a Gases del Norte del Perú. Los dos restantes son de tipo por asuntos de gobierno nacional y gobierno regional, en Amazonas y Piura.

Diálogo

Del total de casos, solo 98 casos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 76 de ellos. De todos, 78 son socioambientales.

En cuanto a la distribución territorial de las controversias, el informe revela que Loreto concentra la mayor cantidad (29 casos) que se desarrolla en un solo departamento, seguido de Cusco (19) y Áncash (15).

Alertas

La Defensoría del Pueblo envió al Estado, las empresas y la sociedad 25 alertas tempranas. Es decir, cuatro más que en enero, para que se actúe en el marco de sus competencias y responsabilidades y evitar que estas estallen.

De otro lado, la Minera Hudbay (Cusco) informó que logró renovar sus compromisos del convenio marco con la población de Chumbivilcas.

Bloqueos continúan en vía de Las Bambas

La minera MMG Las Bambas continúa enfrentando bloqueos a la vía por donde transitan los vehículos que transportan el mineral. La comunidad de Urinsaya, provincia de Espinar (Cusco), pidió al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, acudir a la zona para dialogar con los dirigentes y buscar una solución, a fin de terminar con la obstaculización del tránsito.

“Si el primer ministro no llega sería una burla para nosotros. Todas las veces que ellos vienen, siempre nos han mecido y eso no lo acepta la comunidad, y tomaremos otras acciones. Continuar el bloqueo, que viene desde el 1 de marzo. Eso dependerá con qué propuestas llegan”, dijo el dirigente Isaías Kana en Radio Exitosa. La comunidad de Urinsaya busca ser declarada como “zona de influencia” de la mina Las Bambas, pues los comuneros denuncian que son afectados por la presunta contaminación que esta actividad genera. No aceptan ser considerados como “área de interés social”.

Marchas, protestas y paros se elevaron a 264 en febrero

En el marco de la conflictividad los manifestantes suelen realizar una serie de acciones de protesta. De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo, estas crecieron colocándose como una de las cifras más altas de los últimos 12 meses, con 264, superada solo por noviembre en la que se registraron 272. Entre las medidas adoptadas se encuentran, marchas, bloqueos de vías y plantones.

Si se observa el estudio se da cuenta que se registraron 167 plantones, seguidos de 31 movilizaciones y 23 marchas. También se incluye el bloqueo de vías, el mes pasado se reportaron 18. Del mismo modo, se da cuenta de la realización de 11 paros, entre los que figuran los indefinidos, y los de 24 y 48 horas.

Los demandantes van desde pobladores de asentamientos humanos y sindicatos de trabajadores y estudiantes universitarios.

Por ejemplo, se aprecia que 25 sindicatos realizaron plantones por diversas razones. Entre ellas la exigencia de la promulgación de la autógrafa del proyecto de ley de la entrega del 100% de la CTS a favor del magisterio nacional.

De otro lado, en el marco del retorno de clases se llevaron adelante tres plantones solicitando a las autoridades distritales y regionales la realización de mantenimiento de colegios, entre padres y profesores.

Piura es la región que mayores acciones de protesta colectivas presenta, seguida de Arequipa, Puno Loreto, Junín, La Libertad, Cusco, Moquegua e Ica.

De acuerdo al informe de la Defensoria del Pueblo, no se registraron muertos ni heridos durante el mes de febrero, a diferencia del mes de enero en el que sí hubo 14 heridos.