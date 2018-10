Gobierno de Perú abre un portal web para comercio electrónico de artesanías

FOTO 14 | 14. Vende artesanías en línea (y en tiendas). ¿Eres bueno con las manualidades? Puedes vender diseños únicos en mercados de artesanías en línea, como Etsy o eBay, y en algunos otros menos conocidos como Amazon Handmade, Bonanza, Craft Is Art, DaWanda, ArtFire, Aftcra o Zibbet, por nombrar algunos. La mayoría de estos sitios cobran un pequeño fee por mostrar tus productos y toman un porcentaje de tus ventas. Si te decides por este camino, no sólo te suscribas a Etsy para vender tus productos. Etsy es un mercado sumamente competitivo, así que los precios iniciales son bajos. Tendrías que vender demasiadas unidades para sacarle ganancia a tu trabajo. Pon tus artesanías en venta en 4 o 5 mercados en línea, incluyendo Etsy que ofrece una gran exposición, y luego decide si necesitas ponerlos en más sitios. Otra forma de hacerlo es poner tu propia tienda en línea, aunque tendrás que pagar una suscripción mensual y descubrir cómo empezar a vender, algo que puede ser complicado para los que no son tan tecnológicos. Las ventajas de las ventas en línea para las mamás son que una vez que pones tus artículos y tienes un inventario, el proceso de venta es muy pasivo hasta que haces una venta y tienes que hacer el envío. (Algunos mercados hacen eso por ti). Sin embargo, si ofreces diseños a la medida, tienes que considerar la labor que requiere hacer tus artesanías personalizadas, así como el dinero que hace falta para los materiales. El dinero que ganes de esta labor varía mucho, así que sé conservador a la hora de gastar dinero en materiales al inicio. Quieres probar y aprender del mercado que hay para tus productos, así que no te limites a las tiendas en línea. Busca si hay boutiques y tiendas locales que pudieran estar interesadas en distribuir tus productos.(Foto: Getty)