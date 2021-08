El exministro de Salud, Óscar Ugarte, alertó que hoy vencen las restricciones impuestas por el anterior Gobierno para evitar la propagación del COVID como toque de queda, aforos permitidos en diversos establecimientos comerciales y actividades económicas permitidas así como la clasificación de las regiones según su estatus situacional (en alerta moderado; alto; muy alto y extremo).

El 24 de julio -como se recuerda- se emitió el decreto supremo N° 144-2021-PCM que establece -por ejemplo- la inmovilización social obligatoria en las regiones de nivel alerta extremo desde las 21:00 horas hasta las 4:00 AM de lunes a sábado y los domingos desde las 4:00 PM hasta las 4:00 AM; mientras que el nivel de alerta moderado (en la que está Lima Metropolitana) de lunes a domingos desde la medianoche hasta las 4:00 AM.

En cuánto a los aforos permitidos: 50% en los casinos y tragamonedas; gimnasios, cines y artes escénicas; 50% en los malls, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados; 60% tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias; 60% restaurantes y afines en zonas internas; 50% iglesias; 60% bibliotecas, museos, centros culturales y galerías; 60% actividades deportivas; 60% bancos y eventos profesionales y empresariales.

“La vigencia de este decreto supremo culmina hoy día y eso es importante tenerlo presente porque en función de esa clasificación de las regiones (alerta moderado; alto; muy alto y extremo) se define el toque de queda; qué tipo de toque de queda; y también los aforos y si circula con vehículos particulares los domingos”, explicó.

A reglón seguido, alertó que sin medidas sanitarias a partir de mañana “existe una gran preocupación” ante el avance del COVID y de una tercera ola.

“Espero que en el transcurso de la mañana salga un decreto supremo en la edición extraordinaria. Si no saliese a partir de las 12 de la noche de hoy desaparecen todas las medidas, lo que es contradictorio con el riesgo de la tercera ola. Seguramente hay un retraso con la publicación, la idea predominantes es que estas se mantengan por un par de semanas más”, dijo.

Si no se da -precisó- que los Gobiernos Regionales podrían emitir sus propias normas, en que el Gobierno Nacional no tome una decisión al respecto. “Pero eso sería muy malo, porque no hay un criterio general. Espero que en el transcurso del día de hoy se emita, para que se mantengan por un par de semanas más o se modifican”.

Consideró que según la Sala Situacional del Minsa la tendencia es a la reducción de casos y no de un repunte. “Hay que ver con tranquilidad un inicio de la tercera ola, ya que los casos que se están dando todavía son muy focalizados”.