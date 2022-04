Pedro Bogarin Vargas, gobernador regional de San Martín, indicó que si la gestión del presidente Pedro Castillo, no promueve soluciones concretas ante al alza del precio de los combustibles y de los fertilizantes, el pueblo se va a levantar.

“Cuando vamos el grifo vemos que los precios no han cambiado. En dos años, su valor ha crecido, lo que conocemos algo de gestión eso es una catástrofe que el gobierno tiene que enfrentar. Si no hacemos algo por alza del combustible, esto se va volver insostenible e incontrolable. Los pueblos se van a levantar. San Martín ya hay señas”, dijo a Exitosa.

Comentó que ha habido saqueos en Tarapoto. “No tenemos muertos, pero San Martín está a punto de explotar por los problemas que tienen nuestros agricultores y otras obras que Castillo anunció en plazas, pero -que hasta ahora- no se mueve un dedo. Nosotros no tenemos ni canon ni regalías”

Al ser consultado, sobre la situación de los arroceros de su región dijo que a pese a ser los principales productores de arroz para el consumo local, “ya no es negocio” para los agricultores este producto.

“Lo que es muy grave, debido a que el precio del combustible se elevó y luego vino un espiral de incrementos de precios como el de fertilizantes. Cuando pasó esta situación se incrementan los cultivos ilícitos, lo que es nuestra preocupación”, comentó a Exitosa.

A reglón seguido, dijo que los productores arroceros -lo que solicitan con insistencia- son que desde el Gobierno se tomen medidas efectivas sobre los fertilizantes. “Están a la espera de un acuerdo para un apoyo con S/ 700 millones para la importación”.

También dijo que -desde el Gobierno- se tiene que solucionar la escasez de fertilizantes y alto precio de los combustibles.

