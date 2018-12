Gestión de Luis Castañeda acusa a Jorge Muñoz de ejecutar 5% de presupuesto de obras en Miraflores

En lo que va de la instalación de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la actual gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio ha cumplido 44 reuniones con las diversas comisiones del despacho entrante, culminando exitosamente el primer cronograma concertado.

El regidor y miembro de la Comisión de Transferencia, Wilder Ruiz, y el Jefe de Infraestructura Vial de Emape, Carlos Bringas, rechazaron algunas imprecisiones emitidas por el electo burgomaestre Jorge Muñoz respecto de la información remitida en ese proceso y la relación de la comuna limeña con los órganos de control llamados a supervisar las obras municipales durante su ejecución.

Ruiz precisó que solo este año, la gestión edil ha afrontado 24 procesos de control con representantes de la Contraloría General de la República al amparo de la ley, lapso en que el mencionado órgano de auditoría estatal ha acompañado al municipio en la supervisión de igual número de obras desde su formulación hasta su culminación.

“Hemos cumplido casi dos reuniones por mes con los señores de la Contraloría, así que esta es una gestión eficiente. Como prueba de ello está el hecho que hayamos podido ejecutar el 84% de nuestro presupuesto en obras, a diferencia, por ejemplo, de Miraflores que ha empleado cerca del 90% de su presupuesto en gasto corriente y apenas el 5% en obras”, refirió.

En ese sentido, el regidor reiteró que la actual gestión municipal está dejando más de 250 obras para que el próximo alcalde inaugure.

“Le estamos dejando un presupuesto totalmente equilibrado para que las casi 250 obras que tendrá que inaugurar, entre muros de contención, escaleras, pistas y veredas, estén debidamente financiadas. No es verdad que las arcas del municipio estén vacías, las dejamos boyantes, en azul, contantes y sonantes”, sostuvo.

Puentes polémicos

Por su parte, el Jefe de Infraestructura Vial de Emape, Carlos Bringas, anunció que en las próximas horas será entregado a la ciudadanía el puente Leoncio Prado que construye la municipalidad sobre la Vía Expresa, altura de la cuadra 52 de la Av. Paseo de la República.

Asimismo, rechazó los comentarios sobre la sobrevaluación de este proyecto, precisando que el hecho que el Puente Leoncio Prado haya variado de fecha de entrega obedece a algunas correcciones detectadas en el proceso constructivo pero que ello no significa ningún incremento en el presupuesto de la obra.

“Si nosotros nos ponemos plazos para la ejecución de una obra, estamos partiendo de un principio de diseño que dice, por ejemplo, ocho meses, pero si el protocolo de pruebas nos lleva a que tengamos que usar más tiempo, vamos a usar más tiempo para garantizar que esa obra esté bien hecha sin riesgo a futuro. Esto no genera mayor presupuesto, el presupuesto es uno solo, la responsabilidad está en la correcta ejecución de la obra”, refirió.

Recordó que tanto el nuevo puente Leoncio Prado como el puente Junín reducirán en un 50% la carga de tránsito vehicular durante horas punta a lo largo del día en los conexiones viales que atraviesan la vía Expresa, uniendo Miraflores y Surquillo.

“Debemos entender que las ciudades evolucionan y mejoran. Estos puentes tipo Bow-string, no son puentes simplemente apoyados, poseen estabilizadores sísmicos de alta tecnología. Lima es una ciudad sísmica, no podemos poner en riesgo estructuras si no estamos utilizando elementos de nueva tecnología en su confección”, puntualizó.