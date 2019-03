Gamarra: ¿A dónde irán los vendedores informales del emporio comercial?

Después de permanecer cerradas por tres días, las galerías de Gamarra ( La Victoria) abrieron ayer sus puertas para reanudar la actividad comercial que mueve a diario más de S/18 millones, en medio de la ausencia de los 15 mil ambulantes que solían atiborrar calles, pistas y veredas para vender prendas y otros productos textiles.

Desde el pasado 16 de febrero, la Municipalidad de La Victoria prohibió el comercio ambulatorio en las 30 manzanas que conforman el emporio textil y comercial de Gamarra, entre las avenidas Aviación, 28 de Julio, México y Huánuco. La medida es apoyada por los empresarios de Gamarra, quienes arguyen que pierden miles de soles debido a la competencia de los informales.

Pero la decisión también ha generado incertidumbre entre quienes encontraban en el comercio ambulatorio una fuente de ingresos. De hecho, muchos no saben cuál será su futuro pese a que la Municipalidad de La Victoria ha ofrecido reubicarlos dentro de las galerías de Gamarra. Es el caso de Flor Rodríguez, quien se dedicaba a la venta de ropa en las calles de Gamarra.

"Me inscribí en febrero y hasta ahora no me llaman. Cuando lo hice, indicaron que iban a hacer un sorteo para ver qué puestos y qué galería nos ofrecían, pero hasta ahora no se sabe nada", comenta Rodríguez a gestion.pe.

El plan de la comuna victoriana para reubicar a los ambulantes de Gamarra contempla la entrega de tiendas disponibles en las galerías. Quienes sean evaluados y calificados para acceder a un puesto, no pagarán arrendamiento por un periodo de 6 meses, solo asumirán los gastos por servicios básicos y mantenimiento.

En un recorrido por las calles del emporio comercial, gestion.pe constató que hay tiendas desocupadas en varias galerías, principalmente en los pisos superiores de los edificios. "Los últimos pisos de algunas galerías están vacíos. Los ambulantes pueden pagar un monto mínimo. Hasta donde se sabe, la municipalidad va a disponer a donde se van a ir", sostiene Luis Santiago, un confeccionista de Gamarra.

Pero la ubicación de las tiendas preocupa a quienes buscan la formalización. "¿A quién le voy a vender? Arriba no hay nadie", dice Rodríguez. Por esto, ella teme que un posible bajo nivel de ventas no le permita afrontar los costos de un negocio cuando concluya el periodo de gracia del alquiler de las tiendas.

De momento, la Municipalidad de La Victoria ha informado que ya empadronó aproximadamente a 3,000 ambulantes para formalizarlos. Según fuentes de la comuna, ya se cuenta con 839 beneficiarios para acceder a una tienda, quienes también recibirán capacitaciones de la Sunafil en formalización laboral, seguridad y salud en el trabajo. La entrega física de los espacios iniciará la próxima semana.