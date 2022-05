El comercio electrónico en el Perú sin duda se ha convertido durante estos dos últimos años en uno de los principales canales de venta. Con usuarios digitales cada vez más exigentes y familiarizados con las compras en línea, los sitios de ecommerce están implementando estrategias que les permitan brindar una atención de máxima calidad, distinguirse frente a su competencia y ofrecer al cliente final una experiencia de compra extraordinaria.

En ese sentido, el fullcommerce cobra especial relevancia en el sector del ecommerce; este término se refiere al servicio para la solución integral de comercio electrónico, a través del cual se ofrece el manejo de los canales digitales de manera integral, entendiéndose como un conjunto de herramientas y servicios que se necesitan para la gestión e implementación de un ecommerce de alto rendimiento.

Es así como las marcas pueden posicionarse en el mundo digital, según refiere Ecomsur, compañía especializada en dicho servicio en Latinoamérica. Y cada vez más las empresas peruanas vienen adoptando esta tendencia para fortalecer sus ventas.

“Nuestros clientes en el Perú lograron un total de US$ 3.5 millones en ventas consolidadas en el 2021, en comparación a los US$ 1.9 millones generados en el 2020; alcanzando un crecimiento del 80%. En tanto, en América Latina se registraron US$ 209 millones de las ventas consolidadas de nuestros clientes el año pasado, frente a los US$ 172 millones obtenidos en el 2020, logrando un crecimiento del 21%. Este crecimiento se obtuvo debido al auge del comercio electrónico y luego una nueva normalidad con la apertura de las tiendas físicas, ello propició la integración del canal físico y el canal online dando como resultado un sólido motor basado en la omnicanalidad”, señala Mario Miranda, CEO de Ecomsur.

En el marco de su 10° aniversario en LATAM, Ecomsur, que, además de Perú, también tiene presencia en Chile, México y Colombia; destaca que entre sus resultados, se alcanzó una tasa de conversión -porcentaje de visitantes que concretaron la compra en el sitio web de una marca- promedio de 1.45%, la cual representa casi 3 veces la tasa de conversión promedio que hay en la región.

“Durante estos dos años en el mercado peruano, observamos que el ecommerce se encuentra en constante crecimiento; es así que, el número de transacciones que realizamos en 2021, fue 66,993 frente a las 31,408 transacciones realizadas en el 2020; es decir se incrementaron en un 46,8% año contra año; cabe destacar que en este indicador, la ciudad de Lima se ubicó como la región con más transacciones realizadas”, refiere Daniel Guevara, Head of Sales de Ecomsur Perú.

Consumidor digital peruano y latinoamericano

Al igual que en Latinoamérica, el Perú se mantuvo con la misma tendencia respecto al uso de dispositivos móviles para llevar a cabo las transacciones de compra durante el 2021, correspondiendo así un 85% para América Latina, y un 65% al mercado peruano.

La mejora continua e innovación, son dos puntos clave para la compañía con respecto a la experiencia del cliente. En Perú, del total de consultas realizadas por los clientes, el 67% fue para seguimiento de pedido, 20% para información sobre productos, y 13% para solicitar un servicio técnico.

En cuanto al género que predominó en pedidos y tráfico total de los sitios web de Ecomsur en Latinoamérica, fue el femenino, representado por un 61%. De igual manera en nuestro país, fueron las mujeres las que realizaron más compras alcanzando un 72% del total, y respecto al tráfico de los sitios web registraron un 74%.

En temas demográficos, mantuvimos la tónica a nivel LATAM, donde el rango de 25 a 34 años de edad, se posiciona como el de mayor participación con 29.75% de transacciones realizadas, seguido del grupo de 35 a 44 años (21.88%), y de 18 a 24 años (16.3%).

En los métodos de pago utilizados por los peruanos, se registraron dos grandes tendencias: Mercado Pago con el 34% de las transacciones, seguido de PayU que acumuló el 31% de las transacciones. Asimismo, la predisposición de pago en ambos métodos continuó siendo de 1 cuota.

“El fullcommerce cobra especial relevancia en un canal de venta tan relevante como el online, es una de las maneras más eficientes con la que las compañías pueden aprovechar todos los canales existentes y cubrir todas las áreas requeridas de una tienda online, que van desde el servicio al cliente hasta la exposición de una marca a través de redes sociales. En Ecomsur nos encontramos satisfechos con los resultados de nuestros clientes lo que nos motiva a seguir creando soluciones acordes con sus necesidades porque nos enfocamos en hacer crecer su negocio”, afirma el CEO de Ecomsur.