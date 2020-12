Diethell Columbus, vocero de la bancada de Fuerza Popular, pidió que se haga una investigación que determine las responsabilidades de los funcionarios que no habrían podido cerrar los acuerdos para la compra de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

En declaraciones a Canal N, el legislador afirmó que estas investigaciones podrían tener implicaciones penales.

“La noticia de la complicación en la compra de las vacunas realmente no nos da mucha sorpresa. Venimos oyendo versiones contradictorias del gobierno de Vizcarra, algunas informaciones difusas con este Gobierno. Eso nos hizo pensar que no había certeza”, manifestó.

“Tenemos que hacer una investigación para saber quienes fueron los ineptos que no pudieron cerrar los tratos para comprar vacunas. No es serio y no es verdad que se diga que no es el momento de determinar responsabilidades que podrían ser no solo políticas sino penales y legales. Se puede seguir con la compra y hacer esa investigación”, indicó .

En esa línea señaló que está “seguro” de que la comisión de salud del Congreso citará a la ministra de Pilar Mazzetti para que explique sobre la situación de los acuerdos para la compra de las dosis.

Sin embargo, no descartó que también se pueda solicitar la presencia de los titulares de otras carteras por tratarse de un proceso que involucra a varios sectores.