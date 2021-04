El presidente Francisco Sagasti afirmó hoy que el objetivo de su gobierno es asegurar la mayor cantidad de dosis para revacunar a la población más adelante, dado que los expertos aseguran que la pandemia del coronavirus continuará “por mucho tiempo”. Esto, lo remarcó desde Huancavelica donde entregó 26.620 dosis de la vacuna AstraZeneca para inmunizar a adultos mayores de 80 años.

En esa línea, el jefe de Estado insistió en que se continúa negociando con diferentes laboratorios para incrementar la cantidad de dosis disponibles, hasta asegurar la protección de “todos los ciudadanos no solo una sino muchas veces”.

“Ese es nuestro objetivo y queremos dejar al próximo gobierno no solo las dosis para vacunar a todos [este año] sino también para revacunarlos para el 2021 porque, no nos engañemos, no es una pandemia que viene como olas, que sube y baja, será difícil y complicado y todavía tendrá un nivel relativamente alto”, manifestó en una actividad que fue difundida por TVPerú.

Al ser consultado respecto a la demora en las negociaciones para la adquisición de la vacuna rusa contra el coronavirus (COVID-19), conocida como Sputnik V, Sagasti reiteró que este proceso ya sea con el Fondo Ruso de Inversión Directa u otros laboratorios es complejo.

“En mi gobierno hemos venido negociando continuamente con los rusos, pero a veces lo que no se entiende es que no es cuestión de decir ‘tráiganme las vacunas, y aquí tiene un cheque’. Es un proceso muy complejo en el cual hay pocos vendedores y muchos países que están haciendo colas para conseguir las vacunas”, señaló.

Precisó que el gobierno continúa las negociaciones también con los laboratorios de la vacuna Johson &Johson; Curevac; Moderna, y con Sinopharm, para aumentar la cantidad de dosis.

“El problema no es solo decir tráigame la vacuna. No señores, negociar un contrato de vacuna para el COVID-19 es una cosa muy compleja. Para algunos de los contratos hemos tenido que mandar contratos de ida y vueltas, en un caso hasta de 12 veces, hasta que por fin nos pusimos de acuerdo. No ha sido un proceso fácil”, agregó.