FPF niega déficit en balance del Mundial pues informe filtrado estaría incompleto

El Secretario General de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Matute, negó que el balance económico del Mundial Rusia 2018 arroje un déficit, pues el reporte recién revelado por la Fiscalía es incompleto.

“Solo han mostrado una parte del informe, pero nosotros como federación tenemos todo registrado y aseguramos que no hay déficit. Eso (el reporte difundido) no pertenece a ningún ciclo económico, es la sumatoria de los gastos logísticos que se han tenido para la preparación y para el Mundial y solo se menciona algunos ingresos. Hay otros (ingresos) que no están en esos documentos filtrados", señaló Matute a RPP.

En los últimos días se reveló en medios un reporte de la Fiscalía sobre la documentación obtenida tras la incautación realizada en la Videna en diciembre.

El reporte –en tres páginas- señala que se halló una hoja impresa con el título “Resultados económicos Mundial Rusia 2018”. Otra hoja con el reporte de ingresos y gastos. En ingresos se reporta US$ 9.94 millones, en gastos operativos US$ 14.48 millones, por lo que se el reporte señala un “déficit” de US$ 4.53 millones (ver páginas).

Matute refirió que la descripción del Ministerio Público es de documentos entregados por la FPF para esclarecer su no participación de ningún acto sospecho o doloroso.

“No es un documento que analice un resultado económico. Es una suma de hojas Excel de eventos logísticos constreñidos a unas semanas previas y durante el Mundial, por ello sonaría a un exceso de gastos sobre ingresos que se contabilizaron esas mismas semanas vinculados al Mundial, pero que en modo alguno son los únicos”, señaló Matute a Gestión.pe.

Agregó que próximamente la FPF publicará el resultado económico del Mundial.

“Será un documento completo y auditado de forma independiente. Cada sol invertido por la FPF tiene trazabilidad”, añadió.