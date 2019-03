FPF canalizaba entradas de cortesía a provincias, asegura Agustín Lozano

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, negó estar involucrado en la reventa de entradas para los partidos de la Selección peruana de fútbol. Por el contrario, explicó que, durante su actividad dirigencial, estaba establecida en el directorio de la FPF la tarea de canalizar las entradas de cortesía para el público del interior del país.

"La FPF, en el directorio, tenía establecido apoyar para canalizar la adqiusición de entradas de toda la gente de provincia. Cada uno de ellos (miembros del directorio) ha atendido la solicitud de no solo directivos, sino también de amigos y otras personas de la sociedad. Las entradas de cortesía (...) fueron entregadas para atender a sus diferentes regiones o invitaciones protocolares que a cada uno le correspondían", dijo en conferencia de prensa.

Lozano indicó que en los archivos de la FPF están registrados los nombres de las personas e instituciones que realizaron compras de entradas de manera directa. Además, también indicó que nunca fue notificado por Conmebol de tener una investigación en curso por el caso de reventa de entradas.

"Siempre he luchado para que en cada partido se pueda asignar un lote de entradas para que la gente de provincia pueda tener acceso a comprarlas. (...) Conmebol nunca me ha notificado una resolución donde me abra un proceso con los anexos para yo tener conocimiento, jamás me ha notificado", aseguró.

El mandamás de la FPF indicó que, en caso el Ministerio Público se lo solicite, estará llano a colaborar con las investigaciones por el caso en cuestión.