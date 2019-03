Forsyth plantea a Muñoz operativo conjunto para desalojar a ambulantes de calles aledañas a Gamarra

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, remarcó que le corresponde a la Municipalidad de Lima desalojar a los ambulantes que se han trasladado a calles aledañas tras el cierre por tres días del emporio comercial de Gamarra.



En diálogo con Latina, el burgomaestre detalló que las avenidas Aviación, 28 de Julio, Hipólito Unanue, Huánuco y Parinacochas son vías metropolitanas, por lo que están bajo competencia de la Municipalidad de Lima.

Por ello, planteó al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ejecutar un operativo en conjunto para desalojar a los comerciantes informales, pues recordó que ellos ya ocupaban la vía pública antes que ocurra la intervención en Gamarra.

Forsyth aseguró que los ambulantes que se han colocado en calles aledañas regresarán al emporio comercial de Gamarra, ya que ellos se ubican donde hay mayor movimiento económico.

“El comercio ambulatorio se va a donde está la gente, entonces no se van a arrimar a otras calles que no sean interesantes porque nadie les va a comprar. El 70% de los ambulantes en Gamarra viene de las propias galerías; entonces, el día que se abra va a ser el día donde tendremos más conflictos porque no vamos a permitir que salgan los productos de las galerías”, afirmó.

El alcalde de La Victoria advirtió que la ropa que vende la gran mayoría de ambulantes en Gamarra es de segunda mano o del contrabando proveniente de Bolivia.