La fórmula de Transitemos y Luz Ámbar para resolver el caos vehicular en Lima

La congestión vehicular que soporta gran parte de Lima se debe al crecimiento desordenado de la ciudad y para solucionar en parte ese problema será necesario ejecutar un anillo vial periférico, una nueva Panamericana y tener un sistema integrado de transporte.

Así lo señalaron a la agencia Andina los especialistas del sector Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, y Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, quienes coincidieron en señalar que la falta de planificación urbana en la capital es su punto débil.

Flórez consideró vital la ejecución del anillo vial norte, es decir una vía periférica que bordeará Lima por Independencia y Mangomarca (San Juan de Lurigancho) y que tendrá dos túneles que se conectarán con la avenida Canta Callao.

Luego de muchos años, dijo, ahora el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dado el visto bueno para la ejecución de esta obra, que permitirá a los residentes de La Molina llegar hasta el aeropuerto Jorge Chávez en 20 minutos sin tener que pasar por la avenida Javier Prado.

Otra obra de singular importancia es la nueva Panamericana, vía periurbana que iría por el distrito de San Bartolo hasta el distrito de Ancón, bordeando la parte alta de Lima.

“Solo con esas dos obras se reduciría en 60% el tráfico de vehículos de carga por Lima”, sostuvo el especialista, quien también subrayó que se requiere un sistema de semaforización integrado.

Hora punta todo el día

Flórez dijo que si bien aún existe la llamada “hora punta” (entre las 7 y las 9 de la mañana y entre las 6 y las 9 de la noche), la congestión en la ciudad es casi permanente y eso obedece a que básicamente no hay un sistema único integrado de red semafórica con máquinas inteligentes que se autorregulen según el flujo vehicular.

Anotó que en cada distrito las marcas y sistemas de semáforos son diferentes e incompatibles entre sí.

"Si en La Victoria se genera una ola verde, al llegar a Lince se detendrá porque los semáforos no están conectados entre sí”, dijo.

A todo eso se suma que, debido al desorden, el 80% de los vehículos existentes en Lima circulan solo por el 20% de las vías, ya que la mayoría de actividades comerciales, centros laborales y de estudios están concentrados en distritos como La Victoria, Miraflores, San Isidro y el Cercado de Lima.

“Muchas personas tienen que viajar de un extremo a otro de la capital para trabajar porque no hay descentralización laboral, no tenemos una ciudad planificada en forma policéntrica, que en cada zona cuente con todos los servicios para evitarle a la gente viajes innecesarios”, comentó.

Flórez explicó que lo que se requiere para tener una red semafórica única es una inversión fuerte en tecnología de unos US$ 200 millones o US$ 300 millones y unos US$ 15 millones anuales para operar un centro de monitoreo de los semáforos, como existe en Santiago de Chile.

Para Luis Quispe Candia, la solución es el sistema de transporte integrado, con buses de gran capacidad, con frecuencia y tiempos de viaje determinados.

“Si tuviéramos unos 10,000 o 12,000 unidades de estas en todo Lima, unidas al sistema del Metro de Lima, automáticamente desaparecerían los taxis, los colectivos y hasta los vehículos privados porque la gente preferirá viajar en su tema de transporte público eficiente que lo lleve rápido a su destino”, señaló.

Comentó que la ciudad de Santiago de Chile resolvió el problema con 5,500 buses “mientras que nosotros desde hace 10 años estamos tratando de hacer algo y no se ha solucionado casi nada”.

Anotó que el servicio que ofrecen los buses de los corredores complementarios no es el más óptimo porque solo funciona hasta las 10 de la noche y luego de esa hora, aparecen todas coasters y combis.

“Ese servicio debería brindarse toda la noche o, al menos, hasta las 12 de la noche, con frecuencias de 20 o 30 minutos”, sostuvo.



Mapfre: La demanda de seguros vehiculares solo llega al 23% en Perú, ¿por qué?