Fondos concursables para cine se reducirían si no hay nueva ley, advierte el Ministerio de Cultura

El Congreso de la República aún tiene pendiente debatir la nueva ley de cine que presentó el Poder Ejecutivo, a fin de promover un mayor número de obras cinematográficas, a través de fondos concursables, así como fomentar la investigación e impulsar la industria audiovisual.

En entrevista con gestion.pe, el director de la Dirección General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, Félix Lossio , explicó que por Estímulos Económicos, la ley de cine vigente (de 1994) cuenta con un fondo de 2,008 UIT (S/ 8.43 millones) para sector audiovisual y cinematográfico.

"Sin embargo, al igual que el año pasado -por ley de presupuesto- se ha destinado 4,000 UIT (S/ 16.8 millones) para el sector audiovisual y artes. Estos son los dos marcos que sustentan y posibilitan la gestión de este fondo de S/ 24 millones para el sector Cultura", mencionó.

Con todos estos recursos, ¿por qué es importante aprobar una nueva ley de cine?

Según Lossio, es necesario una nueva ley que actualice los términos de la industria. Y es que la ley de 1994 no contempla todos los mecanismo de producción, distribución y consumo de lo audiovisual.

"Este incremento nos permitiría tener una garantía normativa más sólida porque por ley de presupuesto los fondos que se otorguen se van debatiendo año a año y esos S/ 16.8 millones podría reducirse o mantenerse", comentó.

De acuerdo al proyecto de ley el sector audiovisual recibiría 6,000 UIT (S/ 25.2 millones), y las otras industrias culturales y artes tendrían 1,000 UIT (S/ 4.2 millones).

Al ser consultado sobre el riesgo de contar con menos recursos el próximo año si no se aprueba la nueva ley, Lossio indicó que se tendrían que reducir el número de concursos y montos de financiamiento.

"[De no aprobarse] se tendría que reducir el número de concursos porque según la ley de cine vigente solo podría darse concursos para el sector audiovisual y no para las artes escénicas, música, libro y lectura. Y dentro de lo audivisual solo se podría financiar algunos de los concursos y no los que se abrieron el año pasado", advirtió.

"No obstante, tenemos el optimismo que la ley se apruebe y en caso eso no ocurriese lo que tenemos como marco normativo vigente tenemos la propia ley de cine que otorga los 2,008 UIT para el sector audiovisual y lo que se tendría que renovar para el siguiente año son los 4,000 UIT adicionales mediante ley de presupuesto", precisó.

Otras propuestas

La nueva ley de cine propone además la posibilidad de donar dinero a los proyectos cinematográficos nacionales o extranjeros que estén certificados por el Ministerio de Cultura .

También se contempla la promoción del cine indígena, así como la coproducción internacional con países que tienen acuerdos suscritos con el Perú. "Creemos que esta nueva propuesta de ley tiene una mirada más global de la cadena de valor de la industria audiovisual, de su significancia a nivel nacional. Sería un avance notable para el sector cultura.

Según el Ministerio de Cultura, en el Perú se estrenan al año 40 películas peruanas en salas comerciales; esto es un incremento notable respecto de lo que ocurría en los años noventa, cuando hablábamos de cinco películas.

Sin embargo, hay una producción importante de películas, cortos y documentales de circulación a nivel local.

"Hoy en día estamos hablando de una industria más dinámica que años anteriores con un alto potencial para la creación cultural en sí misma y porque está demostrado que la industria genera empleos directos e indirectos y genera un bien exportable", resaltó el funcionario.

Fondos concursables

Por los Estímulos Económicos se realizan 36 concursos y para cine otros 21, en distintas etapas y soportes. Así, se tiene concursos para preproducción de largometraje, producción, elaboración de guión, postproducción, para la formación audiovisual, documentales, animación, entre otros.

"El concurso que recibe mayor financiamiento es el de largometraje de ficción con premios de S/ 760 mil; pero también hay premios de obras experimentales que son de S/ 60 mil. Varía mucho el monto, pero son los proyectos de largometraje los que tienen cantidades más altas porque necesitan de amplios recursos porque involucra de trabajo de muchas personas", detalló Lossio.