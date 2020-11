Ántero Flores-Aráoz, quien juró este miércoles como nuevo presidente del Consejo de Ministros, instó a la calma a los ciudadanos que participan en protestas contra la vacancia presidencial a Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino como mandatario de la República.

En declaraciones a la prensa, antes de jurar al cargo, Flores-Aráoz consideró que las personas están siendo azuzadas para que continúen participando en las marchas. Sin embargo, al ser consultado de quiénes estarían detrás de originar estas movilizaciones, Flores-Aráoz dijo desconocerlo.

“Alguien los está azuzando. [¿Quién estaría detrás?] No lo sé. Lo que pediría al país es unidad, tranquilidad, mirar al futuro y resolver los problemas. No podemos seguir anclados al pasado. Hoy es otro día avancemos por el Perú”, señaló.

En esa línea pidió tranquilidad a la ciudadanía al momento de protestas al señalar que están en su derecho poder participar de estas actividades. No obstante, pidió que los participantes deberían tomar precauciones debido al contexto de la pandemia por el COVID-19.

“[A los manifestantes] Que se tranquilicen, pues, que no generen violencia, la Policía tiene que resguardar el orden público, y cuando el orden público se altera, de acuerdo a la Constitución hay que recuperarlo. Entonces, no busquemos peras al olmo, que nos ayuden a gobernar, a salir de esta crisis. Necesitamos que todos seamos responsables”, remarcó.

“Quién las está desmereciendo. Tienen todo el derecho. Hay un derecho de opinión. Hay un derecho a reunirse que en estos momentos está suspendido por la pandemia, pero manifestarte es un derecho. Hay que hacerlo, por lo menos mi opinión, guardando las distancia para evitar un contagio porque al final las curaciones nos cuestan a todos los peruanos”, refirió Flores-Aráoz.

Al ser consultado sobre la detención de una menor de edad de 14 años dijo que espera que sea entregada a sus padres. “Lo que he visto en la televisión, anoche, no he visto ningún hecho de violencia [caso de la menor]. Yo no lo he visto, y si hay una menor detenida tendrá que ser entregada a sus padres”, dijo.

El primer ministro insistió que no sabe quién podría estar incentivando a la ciudadanía para movilizaciones que se registran en todo el país. “[¿Sabe quién podrías estar detrás de esto?] A ninguno por el momento hasta que no lo investiguen, pero es muy raro la concertación que se nota entre una marcha y otra. Hoy día con las comunicaciones se puede concertar las protestas que se realizan en el país, en París o Lisboa”, precisó.

Reportan daños en propiedades privadas tras protestas contra el gobierno de Manuel Merino

