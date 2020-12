Las tensiones políticas recurrentes entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Perú, sumadas a una inestabilidad del gabinete desde el 2016, han estancado el progreso de las reformas y han frenado el crecimiento económico del país, dijo hoy Fitch Ratings en un comunicado en el que cambió su perspectiva de calificación sobre el Perú de estable a negativa.

La agencia de calificación de crédito revisó el martes el panorama para la economía de Perú a negativo desde estable, en reflejo de su debilitada hoja de balance tras la emergencia del COVID-19 y de un deterioro en la predictibilidad política en la nación sudamericana.

“El debilitamiento de la cohesión política y las instituciones desde el 2016 podría socavar la capacidad del próximo gobierno para implementar amplias reformas fiscales, políticas y económicas que mejoren la productividad. Además, no se pueden descartar tensiones periódicas ejecutivo-legislativo e inestabilidad política en los próximos años”, dijo Fitch.

La agencia explicó que los menores indicadores sociales, de gobernabilidad y de ingresos per cápita del Perú (por debajo de la media actual de otros países con calificación ‘BBB’), y las vulnerabilidades de una alta dependencia de las exportaciones de productos básicos, la dolarización financiera y la baja base de ingresos públicos, son limitaciones para la calificación del Perú.

Sin embargo, las sólidas instituciones macroeconómicas y las finanzas externas del Perú continúan respaldando las calificaciones, acotó.

“Los riesgos para la gobernabilidad y las reformas podrían persistir si el partido y los aliados del presidente que salga elegido en los comicios del 11 de abril del 2021 no aseguren suficientes (44 de 130) escaños en el Congreso para adelantarse a una censura ministerial y presidencial”, advirtió.

Esto podría complicar aún más la capacidad del próximo gobierno para cerrar en el 2022 una brecha de ingresos de 1.5% del PBI proyectada por el gobierno, que probablemente requiera una reforma tributaria, para cumplir con el ajuste fiscal del gobierno actual mapeado en el marco fiscal de mediano plazo. Las reformas que mejoran la productividad para aumentar el crecimiento potencial del Perú, como la flexibilidad laboral y el aumento de la formalización empresarial, también son políticamente controvertidas.

Las características estructurales reducen el riesgo de que las elecciones de abril (que cuentan con 23 candidatos presidenciales) produzcan cambios importantes en las políticas o socaven el modelo económico abierto y de libre mercado del Perú. La segunda vuelta presidencial (potencialmente en junio del 2021) ha visto típicamente que las agendas de los principales candidatos se inclinaron hacia el centro o el centro izquierda.

Las macroinstituciones fuertes respaldadas por el capítulo económico de la constitución (una enmienda a la que se requieren los votos de dos congresos consecutivos, un umbral alto) restringen al presidente.

Se prevé que el impacto de la pandemia eleve el déficit público general a 8.3% del PBI en el 2020 (el déficit de 12 meses consecutivos fue de 7.7% en noviembre), menos que el 10.7% presupuestado. Numerosas iniciativas legislativas previas a las elecciones han socavado la previsibilidad de la formulación de políticas y han añadido presión fiscal a corto y mediano plazo. El retiro planificado del sistema público de pensiones de la ONP, efectivamente una transferencia actual, agregaría un 2.3% de PBI del 2020 de necesidades de financiamiento adicionales probablemente en el 2021.

El Ministerio de Economía y Finanzas está impugnando esta ley en el tribunal constitucional. Fitch actualmente trata esto como un pasivo contingente. Dos retiros extraordinarios de fondos de pensiones privadas (AFP) (por un total de 6% del PBI) afectarán adversamente los ahorros a largo plazo en el sistema privado de pensiones. Se eliminaron las restricciones presupuestarias en el proceso de aumentos de sueldos públicos en los convenios colectivos y se legislaron nuevas transferencias permanentes, efectivas en el 2022, del gobierno central al regional.

La estrategia de reducción del déficit de Perú enfrenta riesgos a la baja. Fitch espera que una recuperación económica cíclica reduzca el déficit del gobierno general a 5.9% del PBI en el 2021, un poco menos que el presupuesto, en nuestra expectativa de que la inversión pública estará sub-ejecutada.

Sin embargo, Fitch pronostica un déficit de 5.2% del PBI en el 2022 (por encima del 3.3% del PBI indicado en el presupuesto de mediano plazo) dado el 1.5% del PBI en brecha de ingresos permanente que ha proyectado el gobierno, un impacto de 0.2% del PBI de las mayores transferencias a los gobiernos regionales, y presiones sociales esperadas que pueden retrasar la retirada del estímulo económico.

La deuda del gobierno general se proyecta en 33.1% del PBI a fines del 2020, muy por debajo de la mediana actual de ‘BBB’ de 52.7%, lo que refleja un historial de prudencia fiscal. Sin embargo, los intereses / ingresos de 8.7% y la deuda pública / ingresos de 181% este año superan las medianas actuales de ‘BBB’ de 7.4% y 139%, respectivamente.

Fitch espera que la deuda pública de Perú alcance el 37.6% del PBI en el 2022, más que la proyección revisada de las autoridades de 36.8% del PBI a mediados de diciembre. Los pronósticos fiscales de Fitch difieren como resultado de la brecha de ingresos, las medidas de gasto del Congreso y las garantías relacionadas con el programa de crédito empresarial Reactiva (con vencimiento 2021-2023, que no se estiman en el presupuesto). El gobierno renunció a sus reglas fiscales para el 2020-2021 para abordar la pandemia como lo hicieron muchos soberanos a nivel mundial.

La emisión de bonos del tesoro a largo plazo del gobierno fue excepcionalmente ligera este año, con un 0.04% del PBI entre el primer y tercer trimestre del 2020, para advertir una mayor presión sobre el mercado local derivada de los retiros de pensiones privadas, mientras que utilizó el 3.6% de PBI de los activos del gobierno (agotamiento fondo de estabilización), emitió US$ 7,000 millones en bonos globales a largo plazo (3.6% del PBI), incluido el primer bono a 100 años de Perú, y obtuvo créditos multilaterales.

Fitch espera que el gobierno continúe dependiendo del financiamiento de depósitos parciales el próximo año, reduciendo los depósitos a alrededor de 5% del PBI para fines de 2021 desde 11% del PBI en el 2019 y llevando a un aumento pronunciado de la deuda neta en relación con la mediana de ‘BBB’, aunque todavía debajo de él. Fitch espera un mayor enfoque en la emisión del mercado de capitales durante el 2021-2022 a medida que se agoten los colchones.

Se prevé que la economía del Perú se contraiga un 12% en el 2020 , una de las peores recesiones en la categoría ‘BBB’ y en América Latina. El estricto confinamiento en respuesta a la pandemia durante el segundo trimestre redujo las exportaciones e inversiones mineras clave y afectó el consumo de los hogares, un efecto amplificado por un sistema de seguro social débil y cerca del 70% de informalidad laboral prepandémica.

Perú ocupa el tercer lugar a nivel mundial en muertes por coronavirus por cada 100,000 habitantes. Se espera que la clase media urbana disminuya y la pobreza aumente. La reapertura de la minería del cobre y otros sectores de exportación reavivó la recuperación de Perú en el tercer trimestre del 2020 cuando la contracción se desaceleró marcadamente a 9.4% interanual desde 30% interanual en el segundo trimestre del 2020.

Fitch pronostica un crecimiento del PBI real de 9% en el 2021 y de 4% en el 2022 , anclado por la reactivación de la demanda china de cobre y el efecto estadístico de la recesión de este año. Es probable que la inversión no minera se vea restringida en 2021 por la incertidumbre preelectoral y las restricciones legales a la inversión pública preelectoral, antes de recuperarse en el 2022.

El crecimiento promedio del PBI real de cinco años de Perú cayó por debajo de la mediana de ‘BBB’ para el 2019 y Fitch cree que la crisis de salud puede haber disminuido el potencial de crecimiento a mediano plazo del país; mientras que la sensibilidad al cobre también ha aumentado desde el 2015.

Fitch espera que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantenga su estímulo sin precedentes hasta al menos 2022, ya que se mantiene la brecha de producción negativa. Las expectativas de inflación para los próximos dos años se encuentran en el extremo más bajo de la meta de inflación de 2% + / - 1pp. La inflación fue de 2.1% interanual en noviembre.

La tasa de política monetaria del BCRP de 0.25% es la más baja de América del Sur, y el banco central ha invertido más de 8% del PBI en líneas de crédito para préstamos comerciales y una línea de recompra de tesorería a corto plazo para fondos de pensiones privados que responden a retiros de pensiones legislados. Los préstamos en moneda local respaldados por el estímulo de liquidez del BCRP redujeron la dolarización del crédito (una restricción de calificación) a 22% en octubre desde 26% en enero.

Las finanzas externas de Perú siguen siendo una fortaleza crediticia. La posición neta de acreedores externos del 103% de los ingresos externos corrientes en 2020 es más fuerte que la deuda externa neta del 35% de la mediana actual de ‘BBB’, y el índice de liquidez internacional está por encima del 200% de los pasivos externos corrientes (incluidas las tenencias de no residentes cerca del 50% de las tesorerías locales). Fitch espera que el déficit en cuenta corriente, 1.2% del PBI en el 2020, siga siendo pequeño, financiado con IED minera y ayudado por precios firmes del cobre durante 2021-2022.

El sol peruano se ha depreciado un 8.7% en lo que va del año frente al dólar estadounidense, menos que otras monedas latinoamericanas. Las reservas internacionales de Perú ascendían a US$ 76,200 millones al 9 de diciembre del 2020, y el BCRP aseguró una línea de crédito flexible de US$ 11,000 millones del FMI en mayo del 2020 durante dos años. En caso de volatilidad cambiaria relacionada con las elecciones, Fitch espera que el BCRP continúe interviniendo con swaps de divisas (US$ 2,300 millones en circulación, diciembre) y certificados de depósito (US$ 1,900 millones, diciembre).

Fitch revisó la perspectiva del sector bancario de Perú a negativa en marzo, lo que refleja los riesgos de coronavirus para la economía real y la calidad y rentabilidad de los activos de los bancos. El sector bancario peruano mantiene sus colchones de capital de absorción de pérdidas y tuvo fuertes niveles de aprovisionamiento prepandémico, lo que, junto con el respaldo de liquidez del BCRP, le ha permitido brindar apoyo crediticio oportuno a la economía en medio de la fuerte contracción del segundo trimestre del 2020.

Sensibilidades de calificación

Factores que podrían, individual o colectivamente, llevar a una acción / mejora de calificación positiva:

- Finanzas públicas: Implementación de una estrategia de consolidación fiscal creíble que estabilice la deuda pública / PBI.

- Macro: Confianza en la estabilidad macroeconómica sostenida y perspectivas favorables de crecimiento económico después de la pandemia.

- Estructural: mejora estructural de los estándares de gobernanza y fortalecimiento de la capacidad institucional.

Factores que podrían, individual o colectivamente, llevar a una acción de calificación negativa / rebaja:

- Macro: debilitamiento de la consistencia y credibilidad del marco de política macro o fiscal, lo que lleve a Fitch a eliminar el notch +1 QO relacionado con la credibilidad de la política macro

- Finanzas públicas: No lograr reducir el déficit público y las necesidades de financiamiento en consonancia con la estabilización de la deuda pública / PBI.

- Finanzas externas: Choque negativo que resulta en un marcado deterioro del balance externo.