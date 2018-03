Fiscalía buscará sumar a tres exfuncionarios de Odebrecht como colaboradores eficaces

Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, confesó todo lo que sabía sobre los aportes que entregó la constructora a distintos candidatos presidenciales. Sin embargo, el empresario brasileño no sería el único que cuenta con información sobre estos desembolsos de dinero.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que a Gestión que el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación seguida contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, buscará que Luiz Mameri, Raymundo Serra e Hilberto Silva, todos exfuncionarios de Odebrecht, se acojan a la colaboración eficaz en el Perú.

Según nos indicaron, ellos no serían los únicos que están en el radar del fiscal Pérez. La fuente recordó que Jorge Barata, en el interrogatorio realizado en febrero pasado, mencionó que otros exdirectivos de la empresa también tenían conocimiento de los aportes, pero no ahondó en mayores detalles por la reserva de la investigación.

El acercamiento a estos empresarios, de acuerdo a la fuente, se efectuaría una vez que se transcriban y traduzcan las declaraciones de Barata del portugués al español. Todo este proceso podría demorar aproximadamente dos semanas.

¿Quiénes son?

Luiz Mameri asumió en el 2008 la presidencia de Odebrecht Infraestructura para América Latina. De acuerdo a Barata, en su delación difundida por IDL-Reporteros, fue un subordinado de Mameri cuando estuvo como representante de la empresa en el Perú del 2008 al 2012.

Barata afirmó que cuando decidió apoyar con los primeros US$ 500,000, de los US$ 1.2 millones que entregó para la campaña de Keiko Fujimori, en el 2011, tuvo que mandar un correo electrónico a Mameri para que le dé el visto bueno. Es decir, este autorizaba todos los aportes que Barata solicitaba.

“Él (Mameri) estuvo de acuerdo con que yo diera los US$ 500,000, luego US$ 500,000 más, y los US$ 200 mil a través de la Confiep”, explicó Barata a los fiscales peruanos.

Incluso, señaló que Mameri también participó de una conversación con él y Marcelo Odebrecht sobre el aporte para Fuerza 2011. Por tanto, “sabía del proceso”.

Trámite del dinero

Barata reveló que una vez que Luiz Mameri aprobaba su petición de dinero para las campañas, mediante el sistema Fox, luego se comunicaba con Hilberto Silva para continuar con el trámite del desembolso de los aportes.

El empresario manifestó que Silva era personal del Departamento de Operaciones Estructuradas (dinero para el pago de sobornos) y este le enviaba el dinero al Perú. Detalló que la coordinación solía ser por teléfono.

“Después de que pedí el recurso y era autorizado, hablé con el señor Hilberto y él dijo: ‘Me da dos semanas, tres semanas o el tiempo que sea y voy a proceder’. Después él me llamaba, me contactaba y decía: ‘Oye, tengo tantos miles de dólares, ya disponibles, voy a hacer que la entrega sea mañana o pasado’”, contó Barata.

Detalles de otras entregas

Raymundo Serra era el director de relaciones institucionales. Trabajó para la constructora de 1987 hasta el 2017. Su función era ayudar a la relación de Odebrecht con los gremios empresariales y también fue responsable de tener relación con los medios de comunicación en el Perú.

Según Barata, Serra participó junto a él en la entrega de dinero a Nadine Heredia para la campaña de Ollanta Humala del 2011. Sostuvo que era una persona de su total confianza, por lo que es probable que haya participado en otras entregas de dinero a otros candidatos.

Incluso, dejó la posibilidad de que el mismo Serra haya sido delegado a entregar otros aportes. “Como persona de confianza, puede haber participado en algún tipo de proceso así, pero yo no sabría precisar cuál”, anotó.

El empresario aseguró que Serra sabía que Odebrecht apoyaba las campañas de algunos candidatos en nuestro país.