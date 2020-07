Los docentes de la Universidad del Pacífico, en coordinación con Gestión, se plantearon el reto de presentar en 100 palabras sobre ¿Cómo llega el Perú al 28 de julio? en diversos temas de coyuntura nacional.

En este caso, analizamos la equidad de género y la seguridad ciudadana

Arlette Beltrán, Vicerrectora de Investigación de la Universidad del Pacífico

El 2019 ocupamos la posición 66, entre 153 países, en el Índice Global de Brecha de Género, lo que significa una desventaja para las mujeres en las actividades económicas, educación, salud y empoderamiento político. Además, ocupamos el puesto 128 en equidad salarial: las mujeres ganan 15% menos que los hombres. La baja participación de la mujer en el mercado laboral formal, en las actividades mejor remuneradas y con más responsabilidad, explican esta situación, además de la sobrecarga en actividades domésticas (2.5 veces más que el hombre), y los estereotipos de género de su propio entorno. Ante esta situación, es importante: i) desarrollar estrategias de distribución más equitativa de las labores domésticas, ii) invertir y ampliar la cobertura de los servicios de cuidado, y iii) formalizar el mercado de este tipo de servicios.

José Luis Pérez Guadalupe, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico

No habrá seguridad ciudadana en el Perú mientras no haya una estrecha coordinación entre la Policía Nacional y los operadores de justicia. En el año 2015 se detectó que el 92% de investigados y detenidos por la DININCRI, eran puestos en libertad por los jueces. Mientras, algunos fiscales se niegan a pedir prisión efectiva para delincuentes que siguen cometiendo delitos. Es urgente implementar la Vigilancia Electrónica Personal (VEP), o Grilletes electrónicos. Esta alternativa no es nueva, y muchos países la aplican con magníficos resultados. Recomendaría al MINJUS coordinar con el Poder Judicial para que los jueces apliquen más esta medida. La idea no es comprar grilletes; sino tercerizar el servicio.