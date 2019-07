Famosa gastronomía peruana pondrá sabor a los Panamericanos

La gastronomía peruana, famosa mundialmente, le pondrá sabor a los Juegos Panamericanos de Lima , donde miles de deportistas podrán saborear platos en base a quinua y papas andinas o frutos de la Amazonía. Para los turistas, la oferta también será amplia.

"La alimentación va guardar los más altos y rigurosos estándares que se exigen en eventos deportivos internacionales. Nosotros tenemos como objetivo que los atletas y oficiales duerman bien, se alimenten muy bien", dijo el director general de los Panamericanos, Alberto Valenzuela.

"Tenemos más de 800,000 raciones que se van a servir en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Los atletas van a poder encontrar desde la quinua, la papa peruana y tomate cherry" , explicó Valenzuela.

Durante los juegos, la empresa francesa Sodexo y otras dos concesionarias brindarán 24,000 raciones cada día en la Villa Panamericana y en las 21 sedes deportivas.

Se publicará diariamente el menú para conocimiento de los deportistas, quienes podrán comer en seis horarios de atención a lo largo de cada jornada.

Plato bandera

"La quinua será uno de los platos bandera que vamos a tener en el menú", dijo Edgardo Oliva, director de Servicios Corporativos de Sodexo.

Oliva explicó que la cantidad de queso mozarela que se consumirá durante los Juegos equivaldrá "al tamaño y el peso de cuatro autos Volkswagen Escarabajo".

Asimismo, la cantidad de espaguetis podría cubrir la distancia desde Lima a la ciudadela inca de Machu Picchu , de ida y vuelta, unos 1,800 km en total.

Entre los platos que los deportistas degustarán están la papa rellena, ceviche, tamales, lomo saltado y ají de gallina. De postre habrá arroz con leche y mazamorra morada, entre otros.

Entre la frutas destaca el aguaymanto, una baya carnosa que crece en los Andes peruanos. Es un poderoso antioxidante con vitaminas A, B y C.

Oliva explicó que la alimentación se brindará bajo un sistema de 'buffet', con altos estándares nutricionales.

Los cubiertos y platos que se utilizarán serán biodegradables.

Existirá una oferta de alimentación denominada "Lima fusión de sabores y sensaciones", que estará distribuida en cuatro "estaciones" separadas.

Ellas son "Lima Culinary Tour" con platos típicos peruanos, "Pizza and Pasta Street", "Downtown Grill" de carnes al estilo estadounidense e "Inka Bio Market" de frutas y verduras variadas.

Estos alimentos se brindarán gratuitamente a los atletas, entrenadores y miembros de las delegaciones, así como jueces, árbitros, empleados de los Juegos, voluntarios y periodistas acreditados.

Movimiento económico

Los deportistas y turistas también tendrán una amplia oferta gastronómica en miles de restaurantes de Lima durante los Panamericanos.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que al recibir a más de 50,000 visitantes extranjeros durante los Juegos, la gastronomía peruana tendrá ingresos por unos US$ 75 millones.

"Esta cifra se desprende de los US$ 250 millones que generará este evento, donde estimamos que el 30% pertenecería a las ventas que generará nuestra gastronomía", indicó Jorge Penny, presidente del sector Gastronomía de la CCL.

Según cifras de la Cámara, un turista promedio que visita Perú gasta entre US$ 50 y US$ 100 diarios en alimentación.

Clases de ceviche y pisco sour

Además, en coincidencia con los Juegos, abrió sus puertas en Lima el primer "centro de entretenimiento gastronómico", un local que permite al visitante familiarizarse con los alimentos peruanos desde tiempos de los incas y aprender, lúdicamente, a preparar pisco sour y ceviche.

"Peruvian Experiencie" (experiencia peruana) se llama este nuevo local que ocupa un edificio de cinco pisos en el corazón del distrito turístico de Miraflores, donde el visitante es recibido por un 'animatronic' de tamaño natural de Pachacútec, el monarca que fundó el imperio inca en el siglo XV.

El visitante puede tocar y oler cereales andinos ancestrales, como la kiwicha, sacha-inchi, quinua, cañihua y maíz morado. También beber en un bar ambientado en 1920, donde un barman profesional le enseña a preparar pisco sour, el coctel nacional de Perú. El turista se lo toma, después de hacerlo.

La visita incluye una clase con el chef Fabrizio Salas, quien enseña a los turistas a preparar ceviche con pescado fresco, jugo de limón y aliños.

Uno de los pisos está decorado como mercado de comienzos de siglo XX, con tres mesones: en uno un chef prepara platos fríos, como causa o tiradito; en otros calientes, incluido el lomo saltado; y en el tercero comidas típicas de la selva, fundamentalmente pescados.

El visitante puede comerse todos los platos, por supuesto. La visita dura un par de horas y vale US$ 79 para los latinoamericanos y US$ 89 para la gente de otros países. Los peruanos, en tanto, pagan US$ 69.

El certamen continental, que será inaugurado en el Estadio Nacional de Lima, congregará a 6,680 deportistas de 41 países y territorios de toda América. Las competencias se desarrollarán en 14 distritos de Lima y del vecino puerto del Callao.