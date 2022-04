La directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Elena Martínez, informó que hoy falta vacunar a 8 millones de peruanos para poder enfrentar una posible cuarta ola de contagios de coronavirus.

En entrevista con Gestión, sostuvo que a la fecha se ha logrado inmunizar al 49% de la población con la tercera dosis, equivalente a 14 millones de peruanos.

En ese sentido, la licenciada afirmó que para combatir adecuadamente una eventual ola de nuevos casos se recomienda tener al menos al 70% de la población con su tercera dosis.

“Hasta el mes pasado había una brecha de 9 millones de peruanos que faltaban vacunar con tres dosis, hoy es de 8 millones”, explicó. En ese sentido, reveló que la meta que se ha puesto el Minsa es que a fines de mayo o junio llegar al 70% de cobertura.

¿Y la cuarta dosis?

Por el momento, desde el pasado 2 de abril se viene aplicando la cuarta dosis a los peruanos mayores de 70 años. Desde el 7 de abril, se inocula al personal de salud. Y desde ayer se viene vacunando en colegios profesionales. Para recibir esta dosis adicional, deben haber pasado cinco meses después de la tercera dosis.

De acuerdo al protocolo del Minsa, se aplican las dosis de Pfizer o Moderna. ¿Cuándo seguirá bajando el rango de edad? Martínez señaló que aún no hay fecha fija, pero todo dependerá de llegar al 70% de cobertura de tercera dosis. “Por ahora se está dando prioridad a los adultos mayores, a personas inmunosuprimidas y el personal de salud, quienes serán los más afectados ante una posible cuarta ola”, manifestó.

Estrategias

La directora de Inmunizaciones admitió que hay una baja en el ritmo de vacunación, pero tratan de mantenerla en 170 mil a 180 mil dosis aplicadas al día. ¿Por qué el descenso? Contó que hay dificultades, pues hoy la población ya no suele venir a los vacunatorios con la misma afluencia que el año pasado.

Por ello, la estrategia ahora se enfoca en ir casa por casa para inmunizar. “Contamos con 16 mil brigadas a nivel nacional. Entre los punto de vacunación fijo como en centros comerciales o los vacunatorios”. Martínez dijo que ir a los recintos es lo más complicado.

¿La razón? Algunos ciudadanos se excusan en que están ocupados o que no tienen tiempo y rechazan a las brigadas. En el caso de los niños, algunos no son vacunados, pues los padres no están en casa para dar la orden.

“En promedio una brigada puede vacunar a 10 personas en una hora”, relató .

Grupo que preocupa

En otro momento, confesó que hay un grupo etario que les preocupa, pues son los más reticentes para vacunarse con la tercera dosis.

Se trata del de 18 a 29 años. En este grupo, solo se ha vacunado con la dosis de refuerzo al 35% de la población.

“Si no los obligas, no se vacunan. Tenemos que mejorar nuestra comunicación con ellos”, apuntó.

¿Cómo van otros avances? En 80 años a más (68%), 70 a 79 años (74%), 60 a 69 años (69%), 50 a 59 años ( 63%), 40 a 49 años (58%), 30 a 39 años (48 %). Respecto a los menores de 12 a 17 años, Martínez indicó que hay un alcance del 72% con dos dosis, mientras que la tercera dosis se aplicará este mes o en mayo.

En los niños de 5 a 11 años, ya el 60% está vacunado con una dosis y 30% con segunda dosis. “Hay una brecha de casi 900 mil niños que aún no reciben la segunda dosis”, explicó.

Percepción

Datum reveló que el 32% de peruanos considera que la pandemia aún no está controlada y se debe mantener el uso de la mascarilla. (ver gráficos).

En tanto, el 64% de encuestados se mostró de acuerdo con la exigencia de carné de vacunación a mayores de 18 años cuando se ingrese a lugares públicos o a centros de labores.

