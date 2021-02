Ana Estrada Ugarte (44), quien sufre una enfermedad degenerativa llamada polimiositis, aseveró sentirse emocionada y feliz luego de que la Corte Superior de Justicia decidiera ordenar al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar su decisión de poner fin a su vida mediante el procedimiento técnico de la eutanasia.

En declaraciones a RPP, la psicóloga explicó que considera que esta decisión del Juzgado supone alcanzar la “meta” pues se ha reconocido su derecho a disponer de su cuerpo y acceder a una muerte digna.

“Estoy muy emocionada, sin palabras, estoy muy feliz. Quiero compartir este momento con todas las personas que me han acompañado todo este tiempo, es un placer, es una alegría enorme. Me enteré hace menos de una hora, he podido hablar con Josefina [Miro Quesada] que no está en Perú, pero creo que nos sentimos cerca también, hemos conversado y hemos dicho que hemos llegado a la meta”, manifestó.

“ Yo quería que fuera así, siento ahora que una gran puerta se ha abierto. Esto lo que me dice es que eres dueña tu cuerpo, de tus decisiones, de tu vida. Sé que hay mucha gente que no lo entiende. Que dicen que si se quiere morir que se muera, pero no entienden que se trata de un derecho ”, agregó.

Agregó que existen mucha personas dentro del colectivo de ciudadanos con discapacidad que no están de acuerdo con que se apruebe una ley de eutanasia. “Porque consideran que si se hace eso se estaría diciendo que la vida de estas personas no es digna” .

“Aunque formemos parte de ciertos grupos, podemos tener puntos de vista diversos y eso no quiere decir que sea mejor o peor una u otra. Siempre tuve mi forma de pensar que es poner el respeto por encima de todo, no se trata de poner otros casos pero que quede constancia que siempre he tenido esta manera de pensar”, indicó.

Cabe indicar que el fallo de la Corte Superior de Justicia señala que se ordena al Minsa y EsSalud respetar la decisión de Ana Estrada de morir con dignidad a través del proceso de la eutanasia, mediante la acción de un médico de suministrar de manera directa (oral o intravenosa), un fármaco destinado a poner fin a su vida, u otra intervención médica destinada a tal fin.

Asimismo, en un plazo de 7 días, tanto el Minsa como EsSalud independientemente, deberán conformar comisiones médicas interdisciplinarias, con reserva de la identidad de los médicos y con respeto de su objeción de conciencia, si fuere el caso.

Estrada fue detectada con una enfermedad degenerativa llamada polimiositis a la edad 12 años. Aún así pudo estudiar Psicología y trabajar hasta que esta condición le quitó esas posibilidades. Actualmente, apenas puede moverse, pues se encuentra en un estado de dependencia muy alta, con 20 horas al día postrada en cama.