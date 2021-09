El expresidente peruano Alejandro Toledo, arrestado hace dos años en relación con el escándalo de soborno más grande de América Latina, perdió su intento de bloquear su extradición de Estados Unidos al Perú.

El juez federal Thomas S. Hixson aceptó el martes la solicitud de Perú de enviar a Toledo de regreso a su país de origen para enfrentar un juicio.

“El tribunal ha escuchado y considerado la evidencia de criminalidad y la considera suficiente para sostener los cargos de colusión y lavado de dinero bajo las disposiciones del tratado de extradición entre los Estados Unidos de América y la República del Perú”, dijo Hixson en su fallo.

Perú había pedido al Departamento de Estado de Estados Unidos que extraditara a Toledo en el 2018. El país lo acusó de corrupción, colusión y lavado de dinero relacionado con un esquema de soborno que, según dice, involucró al gigante brasileño de la construcción Odebrecht pagando al menos US$ 34 millones en sobornos por un trato favorable en la licitación por los contratos para la construcción de la Carretera Interoceánica Sur entre Perú y Brasil.

Toledo ha negado haber actuado mal. En documentos judiciales, ha dicho que los sobornos de Odebrecht no le fueron pagados a él, sino a Josef Maiman, un empresario israelí, que afirmó falsamente haber actuado en su nombre. Sus abogados han argumentado que Toledo no debería ser extraditado porque no existe una “causa probable” que demuestre que cometió delitos.

Toledo estaba “simplemente señalando con el dedo” a Maiman y Perú tiene pruebas suficientes que respaldan su solicitud de extradición, dijeron los abogados del Departamento de Justicia al tribunal en los documentos presentados.

Toledo, otrora célebre político reformista, se desempeñó como presidente del Perú del 2001 al 2006. Los alguaciles estadounidenses lo arrestaron en el 2019 en su casa en la ciudad de Menlo Park, en Silicon Valley. En un registro de la casa, encontraron una maleta con US$ 40,000 en efectivo.

El caso es USA v. Manrique, 3: 19-mj-71055, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de California (San Francisco).