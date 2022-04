El exministro Hernando Cevallos consideró “un error” que el Ministerio de Salud (Minsa) anunciara la posibilidad de eliminar el uso obligatorio de mascarillas en lugares abiertos cuando el 80% de la población objetivo cuente con la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, pues indicó que esta meta sería muy lejana.

Según explicó Cevallos Flores, el nivel de protección en el país es suficientemente alto debido a la suma de inmunizaciones en más del 80% de la población objetivo con las dos dosis de la vacuna, por lo que ya se debería levantar el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos, y mantener la medida en lugares cerrados.

“A mí me parece un error. No tiene ningún sentido mantener la mascarilla en lugares abiertos, de hecho, es un llamado para que la población no acate, creo que ya puede levantarse la prohibición de mascarillas en lugares abiertos y mantenerlo en lugares cerrados, mientras vamos acelerando el ritmo de vacunación”, declaró el extitular del sector Salud a Exitosa, .

Asimismo, recomendó al Minsa articular un mensaje claro para impulsar la aplicación de tercera dosis e inmunizar a los “más de 8 millones de personas” faltantes a nivel nacional. Señaló también que necesitamos nuevos refuerzos frente a las nuevas variantes que puedan aparecer a futuro.

“Veo una mayor preocupación del Ministerio de Salud por el tema de vacunación, sin embargo, todavía el ritmo es lento. Estamos en un promedio de 100,000 dosis por día y hemos llegado a poner a más de medio millón de dosis por día. Esta lentitud, creo que es la que ha llevado al ministro a decir que necesitamos llegar al 80% (de la población con tres dosis) para terminar con las mascarillas”, precisó.

Al ser consultado sobre si podría volver a tomar un cargo en el gobierno de Pedro Castillo, por ejemplo como asesor del Minsa, recordó su disposición para apoyar al país, pero dio cuenta de “algunas diferencia con la conformación del gabinete”. No obstante, dijo esperar que este equipo ministerial responda y cumpla con las expectativas de la ciudadanía.