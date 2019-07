Evalúan restricción de circulación de vehículos en horas punta en Lima

Este lunes, la Comisión de Transportes del Consejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima -según el regidor Víctor Aguilar- recibió y aprobó un proyecto de ordenanza que propuso el alcalde de esa comuna, Jorge Muñoz , en el que plantea establecer restricciones a la circulación de vehículos particulares en horas punta del tráfico en la provincia de Lima.

Ayer, el citado burgomaestre señaló que la restricción planteada está prevista para su debate en el consejo metropolitano éste viernes.

No obstante -consultado por los medios sobre las reacciones adversas que podría tener dicha iniciativa-, el alcalde señaló que la medida planteada aún está en evaluación y que se implementará durante los próximosJuegos Panamericanos.

Piloto



El alcalde mencionó que -de aprobarse- la restricción se aplicaría a modo de un plan piloto en el citado evento deportivo, y que está pensado -en principio- para cinco corredores viales complementarios de la ciudad, y que si esa medida resulta positiva, podría aplicarse en forma permanente, pues podría coadyuvar a tener un tráfico más ordenado en la capital.

“Si este piloto sale bien, eventualmente podría extenderse más adelante. Si las cosas no caminan, esa es la manera de poder evaluar la situación, y se tendría que dejar sin efecto, porque es un piloto”, aseveró.

No obstante, consultado sobre las reacciones adversas que podría acarrear la medida, comentó que “las autoridades no podemos tomar decisiones sobre si a alguien le gusta o no le gusta, si hay protesta o encuesta o no. Tenemos que tomar decisiones en función de la gobernabilidad, y además de las propuestas claras que se han estudiado y planificado”.

La ordenanza

Gestión tuvo acceso al citado proyecto de ordenanza, que plantea que la restricción se aplicará a vehículos particulares de categorías M1 y N1 (ver gráfico), y se hará en dos etapas.

La primera etapa (como periodo educativo), se inicia este 22 de julio, en la Panamericana Sur y Norte, y en otras vías (ver tabla).

La iniciativa propone que la restricción se aplicará en base al criterio “placas pares-impares”, de lunes a jueves, en la franja horaria de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., y de 5 p.m. a 9:00 p.m. Ese criterio se aplicará teniendo en cuenta el último dígito de la placa única de rodaje.

Criterios

El criterio par (incluido el cero) consiste en la restricción de circulación por las vías indicadas los días lunes y miércoles, mientras que el criterio impar, los días martes y jueves.

La propuesta establece que el alcalde de Lima podrá dictar cualquier norma reglamentaria de esta ordenanza, pudiendo incluir nuevas vías, previo informe técnico de la Gerencia de Transporte Urbano o la que haga sus veces, y será esta instancia la responsable de implementar lo dispuesto en esta normativa edil.

Además, podrá variar el ámbito de aplicación, franja horaria, tiempos, periodos de vigencia, entre otros criterios que plantea la citada ordenanza municipal.