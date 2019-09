Este miércoles se reunieron los alumnos y el rector Orestes Cachay de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para dar solución a la obra vial del by-pass en la intersección de las avenidas Universitaria y Venezuela.

De acuerdo con la información de Orestes Cachay, los alumnos de la casa de estudios no desean ceder terreno para la culminación del proyecto de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

“Hemos tenido un Consejo Universitario, hemos invitado a los alumnos para discutir su plataforma de diálogo que no solo es el cerco perimétrico, sino otros puntos... La propuesta de ellos es no ceder ni un centímetro, rechazan el cerco perimétrico. Les hemos explicado que no se puede porque es una obra del Municipalidad de Lima que tiene que concluirse y nosotros tenemos que dar alternativas de solución", sostuvo la autoridad a Canal N.

Asimismo, la autoridad indicó que ha propuesto a los alumnos dar otras alternativas sin la necesidad de ceder el cerco perimétrico a la comuna capitalina.

“Les he dicho que desarrollemos de cero el proyecto. Ahí están los técnicos para que se reúnan y que hagan un proyecto nuevo. Habrán varias alternativas y se elegirá la que sea mejor para San Marcos", detalló.

En tanto, los alumnos de la universidad de San Marcos denunciaron que el Consejo Universitario convocó esta reunión solo con participación de docentes a puertas cerradas. Indicaron que cuando ellos llegaron, el encuentro había culminado.

“El Consejo Universitario es una instancia orgánica y se entiende que sus actas o convocatorias deberían ser publicadas a través de su web. Hemos llegado cuando el Consejo Universitario ya había acabado y nos han invitado, supuestamente, a la mesa del diálogo para exponer nuestra plataforma, pero no nos dieron solución”, expresaron para Canal N.