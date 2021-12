¿Planes para Año Nuevo? Si eres amante de la naturaleza y la aventura, uno de los destinos ideales para recibir el 2021, es Iquitos, en la selvática región de Loreto. ¿Sabes cuánto te cuesta recibir el 2022 en esa calurosa y cálida ciudad? Atento a la nota.

Iquitos es un destino turístico exótico que atrae, sobre todo, a las personas que disfrutan de los paisajes naturales, del calor y la diversión. “El perfil de las personas que visitan Iquitos y van a los albergues es de personas con menos de 50 años, que les gusta estar en la ciudad y en los albergues”, explica Tedy Vásquez Cárdenas, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Loreto.

Resalta que, además, al turista le gusta que la gente de Iquitos es muy alegre y acogedora; y que se siente atraído por la gastronomía y bebidas exóticas.

¿CUÁNTO CUESTA VIAJAR A IQUITOS EN DICIEMBRE?

El costo de viajar a la ciudad de Iquitos para recibir el Año Nuevo, del 30 de diciembre al 3 de enero, depende del tipo de turista, indica Tedy Vásquez Cardenas, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Loreto. Explicó la mayoría de personas opta por estar en la ciudad y luego en un lodge (incluyen traslados, alimentación y tours) para estar en mayor contacto con la naturaleza. Los precios, dependiendo del tipo de hotel y albergue, pueden ir desde los US$ 250 a US$ 450 por persona. La cifra incluye tours y alimentación en la ciudad, pero no el ticket aéreo.

¿QUÉ SE PUEDE HACER EN IQUITOS?

La ciudad de Iquitos y alrededores tiene muchas zonas atractivas para visitar. Aquí alguna de ellas:

El malecón, cuenta bares y restaurantes, así como puestos para venta de artesanías y licores exóticos.

Cultura: visita a los museos, tribus nativas de los Boras y kukakma.

Puedes visitar a las tribus nativas (Foto: GEC)

Centro de Rescate Amazónico (CREA): cuenta con un parque temático.

Pesca de pirañas.

Pesca de pirañas en los ríos de Iquitos

Centro Quistococha.

Visita Quistococha y conoce a sus animales en cautiverio (Foto: GEC)

Aventura: puente colgante y canopi de 10 estaciones en medio de la naturaleza.

Los puentes colgantes se encuentran en un parque privado en Iquitos. (Foto: Amazon Explorama Lodges)

Santo Tomás.

Serpentario y mariposario.

Gastronomía y licores exóticos.

Hay diversidad de lugares para disfrutar de la gastronomía de la amazonía (Foto: Shutterstock)

Isla de los monos.

Avistamiento de aves.

¿CÓMO LLEGAR A IQUITOS?

Si bien hay conexión fluvial, para llegar Iquitos se requiere ir vía área.