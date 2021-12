En rechazo a la unificación de EsSalud y el Ministerio de Salud (Minsa), el secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop), Teodoro Quiñones, anunció que acatarán el paro nacional de 24 horas este miércoles 15 de diciembre.

“En las 27 regiones se paran las labores, solamente quedan los médicos encargados de las áreas críticas. Solamente funcionarán las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de emergencia y de cirugía”, explicó en entrevista a Exitosa.

Mientras que, las actividades que quedarán paralizadas son: consultas médicas, servicio de medicina y el trabajo remoto de los médicos para farmacia, laboratorio y rayos x.

Quiñones lamentó que ninguna autoridad se haya acercado para entablar el diálogo correspondiente con su gremio.

“No, no les ha interesado. Ayer inclusive la ministra de Trabajo (Betssy Chávez) ha tenido intervención en la televisión y no ha tocado para nada la huelga. Parece que no le interesara la seguridad de los trabajadores”, agregó.

Preocupación

El secretario general del Sinamssop explicó que a través de una fusión del sistema de salud el Gobierno pretende “estatizar”cerca de 12 mil millones de soles del aporte de los asegurados de la institución. Aseguró que el artículo 12 de la Constitución remarca la intangibilidad de dichos fondos.

“El Minsa no podría tener las competencias de las prestaciones sociales económicas que tiene EsSalud. Técnicamente, es inviable. Tenemos un convenio con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), donde hay distintas condiciones que tiene que ejercer un sistema de seguridad social y la única institución que ofrece este mínimo de seguridad social es EsSalud”, dijo al medio.