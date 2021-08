El presidente ejecutivo de EsSalud, Mario Carhuapoma, instó a las personas que tienen programada la aplicación de su primera vacuna contra el coronavirus a acudir, pues advirtió que no se sabe si habrá más dosis posteriormente.

“Si tiene la programación de su proceso de vacunación, participe, no pierda esa oportunidad, porque posteriormente no sabemos si va a haber mayor cantidad de vacunas o no”, dijo Carhuapoma, quien supervisó la vacunatón realizada en el Real Felipe en el Callao.

Indicó que esto se debe a que existe una alta demanda de vacunas contra la COVID-19 en el mundo y poca oferta por parte de la industria farmacéutica.

“Aquellos que no han logrado vacunarse, teniendo la programación de sus dosis y no han participado, no sabemos en qué momento le va a corresponder, porque no hay suficiente cantidad de dosis”, dijo el alto funcionario.

Agregó que “en el mundo hay altísima demanda de vacunas y poca oferta. Esto es por una cuestión de propiedad intelectual. Sería excelente que las licencias de estas trasnacionales puedan servir para que otros laboratorios produzcan las dosis”.

Sostuvo que no existe un conflicto de intereses al ser él un químico farmacéutico y al mismo tiempo el Ministerio de Salud se encuentre elaborando un plan, para que en las farmacias apliquen vacunas contra el coronavirus.

“No para nada, no habría un conflicto de intereses. No es que nosotros vamos a superponer la función de las enfermeras. Estas farmacias serían un punto de vacunación. El modelo lo está elaborando el Ministerio de Salud”, indicó.

Cabe recordar que el gobierno de Sagasti dejó asegurado el arribo al Perú de 82.1 millones de dosis de vacunas COVID de agosto a enero , para que se vacune a toda la población, incluyendo a los mayores de 12 años y que suman 27 millones de peruanos que deberán ser inmunizados hasta fin de año.

-Tercera ola-

De otro lado, el epidemiólogo Antonio Quispe, asesor del Ministerio de Salud, indicó que se encuentran preparados para una eventual tercera ola de la COVID-19.

“Se van a hacer más de 300 camas UCI en diferentes regiones. Hay un índice per cápita para ajustar el apoyo a cada región”, indicó Quispe en Los Olivos.

Sostuvo que los primero es maximizar al personal médico y apuntó al capital humano vacunado, capacitado y distribuido en las regiones donde más se le necesite.

Asimismo, Quispe descartó futuras cuarentenas, explicando que estas medidas fueron parte de una estrategia presentada durante la primera ola como la única alternativa, al haber un desconocimiento de cómo se transmitía la enfermedad.

Además, resaltó el incremento de personas vacunadas con dos dosis contra la COVID-19, señalando que aumentó la gestión de un 16% a un 25%, y confirmó la llegada del segundo lote de un millón de vacunas de Sinopharm, así como un nuevo Vacunatón a programarse.