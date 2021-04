España concederá un crédito de 8.3 millones de euros (US$ 10 millones) para financiar el Programa de Mejoramiento de Centros Históricos de Lima, Arequipa, Trujillo y Ayacucho, en Perú.

El préstamo lo gestionará la Cooperación Española a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode), fruto de un convenio firmado recientemente entre España y Perú, informó la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), organismo del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El coste total estimado del programa para mejorar los centros históricos es de 41.5 millones de euros (US$ 50 millones) y será cofinanciado, junto a la Cooperación Española, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aportará 24.9 millones de euros (US$ 30 millones), y una contrapartida local de 8.3 millones de euros (US$ 10 millones).

El Programa contempla inversiones en edificios patrimoniales, intervenciones para el fomento de industrias culturales y actividades para la modernización de la gestión patrimonial para cada una de las ciudades, beneficiando a un total de 75,078 habitantes, según estimaciones del BID.

Esta operación se ajusta a los objetivos de la Cooperación Española, al contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como es fomentar la urbanización inclusiva y sostenible y salvaguardar el patrimonio, según la fuente.

Asimismo, el programa está ligado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de Perú (Plan Bicentenario); con la Propuesta de Imagen de futuro del Perú al 2030; con la Política General de Gobierno al 2021; y con la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional.

La Aecid lleva más de 25 años trabajando en Perú, y la cofinanciación de este programa complementaría y reforzaría las iniciativas actuales que realiza en el país latinoamericano en los ámbitos de patrimonio y de crecimiento económico.

Perú cuenta con un rico patrimonio cultural, como es el caso de la ciudad de Cusco, o los centros históricos de Lima y Arequipa, reconocidos por la Unesco.