Hoy se cumplen 54 días de la cuarentena por el coronavirus (covid-19), que se inició el 16 de marzo pasado, cuando el presidente de la República, Martín Vizcarra, decidió el aislamiento social, y todas las señales apuntan a una nueva renovación por dos semanas más, hasta el domingo 24 de mayo, incluyendo dicho día.

La decisión no ha sido fácil, luego de evidenciar que la curva de contagio no llega a la meseta, lo cual ha sido ratificado por la jefa del Comando Covid-19, Pilar Mazzetti, quien afirmó esta semana que “el martillazo no ha tenido el éxito esperado”.

A ello, se suma que en los últimos tres días la cifra de nuevos contagios no ha bajado de los 3,600 nuevos casos, teniendo hasta la fecha 5,980 hospitalizados y 722 en camas UCI.

Pero la preocupación es mayor, debido que se conoció que el Comando Covid-19 ya consideró a Loreto en Fase 4, es decir que los servicios hospitalarios de la región ya colapsaron.

La evidencia se manifiesta en que un restaurante turístico de Iquitos Sombre de Paja alberga a nuevos hospitalizados, pacientes con sus balones de oxígeno y personas sin implementos de protección personal (EPP) que velan por sus familiares sentados en bancas.

La siguiente preocupación del Comando Covid-19 es que Piura y Lambayeque pasen a esa condición, pues los indicadores previos muestran la aceleración en la tasa de letalidad en dichas regiones, que es de 9.73% y 9.36%, las dos más altas según la Sala Situacional Covid-19.

Además, se evidencia que según las cifras oficiales reportadas existe una supuesta “desaceleración en la tasa de contagio”, lo cual no sería así, ya que, si se analiza la tasa de crecimiento de contagios de los últimos 7 días, aparentemente llega a 58%, versus el 77% que tenía la semana previa. Sin embargo, el análisis no podría ser comparable porque se han tomado 5,569 pruebas menos en los últimos días.

En tanto que Lima y Callao no se escapan al análisis, pues concentran el 76% de los casos contagiados, pese a tener una tasa baja letalidad (1.7%). La preocupación de Frank Britto, miembro del Comando Covid-19, es tener más de 20 camas UCI como mínimo al día.

Reactivación sin protocolos

Esta semana, pese a la cuarentena, más personas han salido a las calles, se ha visto reaparecer el comercio informal en las vías, alrededor de mercados, centros comerciales y hasta en los buses.

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, dijo que lo que se viene es una “una cuarentena que tendrá un tratamiento diferente”, y es que detrás de ello, el Gobierno siente la presión de tener solo el 44% de la actividad económica operativa.

Pero mientras al lado formal se le exige un protocolo, no sucede lo mismo con la parte informal que ya se manifiesta en el comercio ambulatorio por la falta de ingreso de las familias y microempresas, a las que no les llega los fondos Reactiva ni FAE-Mype.

“A mí no me llega el bono, no puedo seguir esperando”, dice una comerciante que tiene un tablero de madera en La Victoria.

En tanto, el reinicio por fases y en cuatro meses no se deja esperar. Miguel Vega Alvear, miembro del Grupo de Trabajo Multisectorial para la reactivación, sostiene que se debe reiniciar ya todo, pues no se puede esperar hasta agosto; al menos no en el sector formal.

Pese a ello, el Ejecutivo recién ha emitido los protocolos, con algunas sorpresas, como que las personas con obesidad nivel 1, los mayores de 60 años y demás no pueden trabajar. Una medida que parece durará una semana desde que lo implementó el Ministerio de Salud, pues ahora se retrocedería para dejar la responsabilidad en un acuerdo entre los trabajadores y las empresas.

Es decir, ahora sí se permitirá que los “gorditos” trabajen baje su responsabilidad y con el compromiso que la empresa cubra la cobertura de salud.

Falta estrategia, decía Piero Ghezzi, exministro de la Producción, quien a su vez proponía una mayor extensión en los horarios de atención de los supermercados para evitar las aglomeraciones, y que se implementen horarios diferenciados para el ingreso a los centros de labores.

O, como recoge el exministro de Salud, Abel Salinas, que los mercados de barrio deberían multiplicarse, una experiencia adoptada por La Molina, que parece funcionar.

Lo cierto es que este 11 de mayo aún ninguna empresa podría reiniciar labores, no porque posiblemente no cumpla con los protocolos, sino porque el portal del Siscovid ya debería funcionar para la inscripción de las empresas que reabrirán sus operaciones, pero que hasta la víspera no funciona.

A ello, se suma que aún no existe un protocolo para el transporte urbano que en las últimas 24 horas se ha observado la contaminación en el metro, con un joven contaminando el pasamano o que el mismo Metropolitano traslade a más pasajeros de los exigidos.

Tras el reporte del equipo Covid en día de ayer, hoy el Gobierno dará a conocer su decisión tras el Consejo de Ministros.