Enrique Mendoza: “El mea culpa la hace el indultado, no la tiene que hacer el Gobierno”

Usted será recordado por haber firmado el indulto de Fujimori.

Claro, soy el ministro que dio un beneficio, una gracia, que supervisó la entrega al presidente, que se fijó que se cumplan los requisitos.

¿Cree que la evaluación sobre usted será positiva o negativa?

Espero que sea positiva. Me preocuparía que se diga que hubo componenda.

Ministro, ya hay esas críticas.

Pero no nos olvidemos que, en primer lugar, siempre ha sido (el indulto) un ofrecimiento del mandatario.

PPK decía, al comienzos de su Gobierno, que si aparecía un proyecto de ley de arresto domiciliario, lo firmaría. Y antes cuando fue candidato dijo que no daría el indulto.

Hay gente muy preocupada en buscar solamente las declaraciones en ese sentido. Han obviado que es un beneficio penitenciario variopinto. Puedo afirmarle que el presidente se ha declarado a favor del indulto, y en la modalidad de que cumpla la pena en el domicilio, y luego ya habló del indulto humanitario. Esa ha sido su postura en la mayoría de veces, incluso en el extranjero.

Pero en esto hay ciertas coincidencias. ¿Por qué justo sale el indulto tres días después de haberse superado la votación de vacancia?

La población siempre dijo que haya una definición: denle de una vez el indulto o niéguenlo. Siempre hay cierto segmento de la población que busca observar cualquier tema. Este proceso fue presentado el 11 de diciembre y siguió su marcha.

Si la solicitud se presenta el 11 de diciembre, ¿por qué el día del debate en el Congreso circula el documento de la junta médica, y el Minjus dice que no tenía conocimiento del mismo?

Porque eso es cierto. Ese documento no había ingresado. Nosotros, en medio del debate en el Congreso, nos vimos obligados a decir que en el Minjus no existía esa documentación.

Pero el 18 de diciembre, cuatro días antes del debate, el Minjus sí recibió este documento con el informe médico.

El 18 de diciembre es la petición…

¿Pero esa petición entra o no al Ministerio de Justicia?

Por supuesto que sí. No lo hemos negado. Cuando el interno presenta una solicitud lo hace ante el director del penal y se asciende a la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias, eso fue el 18. El secretario técnico la devuelve y dice: el expediente está incompleto. La subsanación llega el 22 al Minjus.

¿No era mejor informar todo?, ¿por qué no se dijo que hubo un documento el 18, una solicitud anterior el día 11?

Nosotros no anunciamos las solicitudes de indulto.

Pero este era un caso especial, es Alberto Fujimori.

Todos los días se reciben solicitudes, no estamos obligados, no solo por la reserva, sino porque además en el caso del indulto humanitario, hay informe de la junta médica que es de naturaleza reservada.

¿No hubiera sido mejor informar a detalle?

¿Por qué? Hay un procedimiento y nos ajustamos al procedimiento.

La junta médica la nombra el Ministerio de Salud (Minsa), ¿es correcto?

Sí, es nombrada por Minsa.

Su tesis es que se han guardado las formas. Pero no le parece cuestionable que justamente uno de los médicos de Fujimori forme parte de la junta, habiendo tantos médicos en el Perú.

No, no son miles de médicos.

Pero no son tres…

No, más bien el que impugna siempre es el interno.

¿Fujimori pudo impugnar a la junta médica?

Pudo pedir más médicos, no impugnar.

En este caso es difícil que Fujimori la impugnara si le había tocado su doctor…

No sé si lo sabía o no, debió haberlo sabido cuando llegaron.

Claro, se encontró a su propio médico en su celda, ¿eso no le parece cuestionable?

Los médicos no evalúan por una cuestión ideológica, su sustento es científico.

Tras recibir el informe médico, ¿quiénes deciden en el Minjus?

Hay una Comisión de Gracias Presidenciales.

Estas personas toman una decisión el día 23 de diciembre y el indulto sale el 24. ¿No le parece muy veloz?

Bueno, sí. Lo que ocurre es que el día 23 el señor Fujimori es trasladado a la clínica y la verdad es que hacía 15 días una persona que solicitó el indulto había fallecido.

¿Parte del análisis no incluyó el hecho de que, si lo indultaban el 24, habría la idea de que todo fue parte de una negociación? ¿Por qué no se le indultó luego?

Y qué pasaba si moría, qué explicación se daba. Por qué esperar si había la información completa.

El 24 de diciembre, se aprueban otras gracias presidenciales, ¿salieron también en 13 días como la de Fujimori?

Demoraron algunas, 19 días o más.

¿Por qué no fueron tan veloces en esos casos?

Porque ninguno estaba en una clínica.

¿Fue el presidente el que apuró el indulto?

El presidente se mostró presto a la medida, porque se cumplían los procesos.

¿Puede la Corte de DD.HH. revertir el indulto?

No debería poder revertirlo. Las cosas se han hecho correctamente, de acuerdo a ley y hay un ánimo de defender nuestra actuación.

César Azabache explica que el caso Pativilca no ha quedado cerrado, pues no se ha cumplido el plazo completo de la etapa de instrucción, solo han pasado 10 meses.

Respeto mucho a César Azabache. En este caso toma como punto de partida la extradición de Fujimori por este tema en febrero, pero el caso arrancó en el 2012. Han pasado más de 2,000 días, y solo se necesitaban 300 días. Su interpretación es formalista. Los jueces interpretarán correctamente.

¿Hay algún mea culpa que deba hacer el Gobierno?

¿Por qué la haríamos?

¿No lo harán?

El mea culpa lo hace el interno, la persona indultada, no el Gobierno. El Gobierno ha ejercido una facultad que le atribuye la Constitución.

¿Realmente cree que el indulto ayudará a la reconciliación?

Estoy seguro de que las personas, incluso los afectados, van a entender que es importante ser clemente en la vida.