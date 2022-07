A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde el lunes 25, hasta el domingo 31 de julio, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Lunes 25

Cercado de Lima (08:00 a 17:00)

AV. GUILLERMO DANSEY CDRAS 9, 12, 13, JR. RICARDO HERRERA CDRA 9.

Comas (09:00 a 13:00)

P.J. EL CARMEN ALTO AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE CDRAS 22, 23, MZ 158A, CALLE 3 DE OCTUBRE CDRAS 20, 21, 22, MZ 157, CALLE APURIMAC CDRA 3, CALLE CERRO DE PASCO CDRAS 9, 10, 11, MZ 155, 157ª, CALLE SAN PEDRO NOLAZCO CDRAS 1, 2, 3, MZ 158, CALLE SIERRA MAESTRA CDRAS 1, 2, 3, MZ 154, JR. YAUYOS CDRA 7, MZ 156, P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS CALLE 3 DE OCTUBRE CDRA 9.

Ancón (09:00 a 17:30)

URB. INCA GARCILASO DE LA VEGA AV. ANCON CDRA 2, CALLE ALMEJAS MZ L, URB. PLAYA HERMOSA CALLE CARABELA MZ A, C, C1, E, MALECON MANUEL PARDO MZ A. PISTA A PLAYA HERMOSA ,BAJ.PISTA PATINAJE

Ventanilla (09:30 a 16:30)

A.H. INCAHUASI AMPLIACION CALLE 10 MZ P, Q, T, CALLE 11 MZ A2, B, X, Y, Z, CALLE 12 MZ A2, B, B2, Y, Z, CALLE 7 MZ T, U, Z, CALLE 8 MZ R, S, V, Y, Z, CALLE 9 MZ S, T, V, W, PASAJE 8 MZ A2, B, B2, PASAJE G, MZ A2, W, Y, A.H. COSTA AZUL CALLE 10 MZ W, PASAJE G MZ W.

Magdalena (10:00 a 16:00)

AV. BERTOLOTO 14725, AV. CIRCUITO DE PLAYAS14263, CALLE MIGUEL 14725. AV. COSTA VERDE S/N MISTURA AV. COSTANERA S/N- MISTURA

Callao (13:00 a 17:30)

CR VENTANILLA KM.7.5 PLAYA OQUENDO

Comas (13:30 a 17:30)

P.J. COLLIQUE AV. REVOLUCIÓN CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ B, B1, CALLE ELIAS AGUIRRE CDRAS 1, 6, CALLE JULIO C. TELLO CDRA 6, MZ D, D1, JR. MARISCAL CACERES CDRAS 1, 2, PASAJE RAZURI MZ F1.

Chancay (09:30 a 13:30)

PUEBLO JOVEN PERALVILLO MZ D; PUEBLO JOVEN SANTA ROSA MZ A C D E F; AV. 24 DE AGOSTO, PASAJE HIPÓLITO UNANUE, AV. SAN MARTÍN CUADRA 1 Y 2 LADO IMPAR, COMITÉ VECINAL 24 DE AGOSTO MZ A Y B, PASAJE CAJAMARCA, PASAJE LA MERCED, CALLE PAITA, PASAJE PAITA, PASAJE CAJATAMBO, JR. ANCASH; UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHANCAY.

Martes 26

Ventanilla/Santa Rosa (09:00 a 18:00)

CIUDADELA PACHACÚTEC MZS. 01, 02, A, A’1, A’2, A’3, A’4, A’5, A’8, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B, B1, C, C1, C2, C3, D, D1, D2, D3, D15, I, E, E1, E2, E3, F, F1, F2, F3, G, G1, G2, G3, H, H1, H2, H3, I1, I2, I3, J, J1, J2, J3, K, K1, K2, K3, K4, L1, L2, L3, M1, M2, M3, M4, M5, N, N1, N2, N3, N4, O, O1, O2, O3, O4, P, P1, P2, P3, P4, Q, Q1, Q2, Q3, Q4, R1, R2, R3, R4, S, S1, S2, S3, S4, T2, T3, T4, Z, PROFAM MZS. A, A1, A2, A3, A5, A21, B, B1, B13, C, C1, C2, C5, D, D1, D2, D5, D6, D8, D11, D14, D13, D16, E, E1, E6, F, F5, F8, F9, F10, F21, G, G4, G8, G9, G14, H, H5, H6, H7, I, I8, I16, J, J7, J9, J10, J11, J12, J15, J18, J31, K, K1, K9, L, L6, L7, M, M1, M3, N, Ñ, O, P, P4, Q, Q2, Q19, R, R2, R4, S, S7, T, T2, T9, T10, T11, T15, T19, U, U2, U8, V, V3, V4, V5, V7, V13, V18, V19, W, W2, W5, W7, W11, W19, X, X2, X4, Y, Y2, Y3, Y4, Z.

Carabayllo (09:30 a 18:00)

AV. LECAROS/ AV. LADRILLERA

San Miguel (10:00 a 16:00)

URB. MIRAMAR AV. COSTANERA CDRAS 12, 13, AV. LA LIBERTAD CDRAS 11, 12, 13, AV. LA PAZ CDRAS 11, 12, 13, CALLE FRANCISCO DE ZELA CDRAS 1, 2, CALLE JORGE CHAVEZ CDRAS 0, 1, 2, 12, 13, CALLE JOSE BERNARDO ALCEDO CDRA 1, CALLE NICOLAS DE PIEROLA CDRA 1, 12. JR. JORGE CHAVEZ/ AV. LA COSTANERA JORGE CHAVEZ CUADRA 1 AV. LA PAZ CDRA.12/ CA. JORGE CHAVEZ CDRA. 1

San Martín de Porres (12:00 a 17:30)

AV. ANTUNEZ DE MAYOLO/AV LOS OLIVOS

Chancay (09:30 a 09:40)

AV. LUIS FELIPE DEL SOLAR, PLAZA ARMAS, AV. BOLIVAR, AV. MARISCAL CACERES, BENJAMIN VISQUERRA, PRIMERO DE MAYO, AYACUCHO; UBICADO EN EL DISTRITO DE CHANCAY.

Miércoles 27

San Juan de Lurigancho (08:00 a 17:30)

URB. CANTO GRANDE AV. 9 DE OCTUBRE CDRA 1, AV. SANTA ROSA CDRA 7, MZ C, C1, C12, U, CALLE LAS PALMERAS CDRAS 7, 8, MZ A, B, C, U, V, CALLE LAS LIANAS CDRAS 1, 9, MZ A, A1, T, U, CALLE PARKINSONIAS CDRAS 1, 7, MZ D, E, CALLE LOS CLAVELES MZ A, A1, PASAJE LOS EUCALIPTOS MZ B, M, U15, PASAJE LOS GIRASOLES CDRAS 7, 8, MZ U, B, D, U15, PASAJE PRIVADO CDRA 7, MZ U, A. H. LAS PALMERAS MZ A, A.H. AGUAS GASIFICADAS CALLE LAS PALMERAS MZ F, ASOCIACION JUAN PABLO AMIGO CALLE LAS LIANAS MZ A1, U, U15, A.H. LA LIBERTAD AV. LAS PALMERAS MZ A.

Callao (08:00 a 18:00)

JR JORGE CHAVEZ /CA BARTOLOME BOGGIO, JORGE CHAVEZ CDRA 9, JR JORGE CHAVEZ CDRA 8, JR. JORGE CHAVEZ 680 AV. JORGE CHAVEZ CDRA.9

Carmen de la Legua (08:30 a 18:00)

URB.REYNOSO/ AV.ARGENTINA CDRA.47

San Antonio de Chaclla (08:30 a 17:30)

SAN ANTONIO DE JICAMARCA ANEXO 22 CALLE ANILLO VIAL MZ BY, CALLE MACHUPICCHU CON CALLE SANTA ROSA, CALLE S/N MZ L, LE M, BY, BZ, BZ14, BY55, BY25, BY26, BY28, LE1, LG1, LH1, LI1, LN1, BY39, BY45, LJ1, BY 36, BY47, LP1, P1, LJ1, BY59, F, LL1, LM1, LA, LA1, LD1, LG1, LB, LF, LG, LC1, LF1, LF14, LB1, LH, LI, LJ, LN, LQ, LO, LM, LK, LR, LN, LO, LR, LC, LD, LS, LV, LL, LP, X1, LO1, BY55, BZ56, LO1.

Bellavista (10:00 a 15:00)

URB. CIUDAD DEL PESCADOR MZS. Q, Q2, R, R2, V, V2, W, W2.

Bellavista (12:00 a 17:30)

CALLE PLAYA OQUENDO KM 7

Sábado 30

San Juan de Lurigancho (09:00 a 17:00)

AGRUP. FAM. STA. ROSA DE STA. MARÍA MZS. A1, A4, B, B4, C, C4, D, D4, E4, F, F4, G, G4, H, H4, I, I4, J4, K, K4, O4, A.H. STA. MARÍA PARCELA 1 MZ. D, CIUDAD MCAL. CÁCERES PARCELA 2 MZ. K3, A.H. STA. MARÍA PARCELA 3 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, V, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, AGRUP. FAM. LAS VEGAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, AGRUP. FAM. LAS LUMBRERAS II MZS. A1, B, B1, C1, D, D1, E, E1, F1, G1, H, H1, I, I1, J, J1, J2, J3, J4, K1, L, L1, M1, O1, P1, Q1, R, R1, S, S1, T1, U, U1, V1, W, W1, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, AGRUP. FAM. LAS LUMBRERAS MZS. 1, A, A2, B, M, N, P, Q, AGRUP. FAM. SAN JUAN BAUTISTA MZS. A, B, C, D, E, I, J, K, L, LL, M, AGRUP. FAM. NUEVA GENERACIÓN NUEVA ALIANZA 3 MZS. F, G, H.

Domingo 31

Lima Cercado (08:00 a 17:00)

L. CARRANZA/ G. DANSEY

