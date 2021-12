La empresa Enel informó que se han programado cortes de luz en varios distrito de Lima y Callao por obras de mantenimiento. La suspensión del servicio será desde este miércoles 15 de diciembre hasta el domingo 19 del presente mes.

Mediante un comunicado, la compañía eléctrica precisó que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas. “Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

A continuación los lugares y fechas en que se suspenderá el servicio eléctrico:

-Miércoles 15 de diciembre-

Los Olivos 08:00 – 17:00

A.H. ENRIQUE MILLA OCHOA MZ 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125 B, 126, 126A, 127,

San Juan de Lurigancho 09:00 – 17:00

COMUNIDAD CAMPESINA DE JICAMARCA AV. MICAELA BASTIDAS MZ B, G, G1, H, T, T2, T3, S, S2.

Ventanilla 08:00 – 17:00

A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES MZ A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, U, V, W, X, Y, Z, A. H. VILLA LOS REYES MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, N1, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, A.H. 12 DE OCTUBRE MZ A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, N1, Ñ, O, O1, P1, Q, S, Y, V, W1, X, Z, A1, A2, B1, C1, H, K, K1, D1, E1, L1, Q1, R1, S, X1, Y, Y1, A.H. NUEVO PROGRESO MZ A, A2, B, C, D, D2, E, E2, F, F1, G, H, H1, I, I2, J, J1, J2, L, M, O, P, Q, R, S, T, T1, U, U1, V, W, X, X1, Y, Y1, J2, Z, Z1, A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI MZ C, H, I, J, J1, K1, L, L1, O1, P1, N, N1, P, Q, Q1, R, R1, S1, T1, U1, V, V1, W, X, X1, Y, Y1, Z, 2Q, 2R, U, X, 1A, 1C, 1T, 2A, 2G, 2J., 2M, 3C, 4B, A.H. LOS CEDROS MZ A1, B1, B5, E1, F1, G1, K1, L1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, U, U1, V, V1, Z, J, K, L, M, M1, P, Q, R, W, X, Y, V, V1, W, W1, A. H. 1° DE NOVIEMBRE LOS ANGELITOS MZ A, B, C, D, F, G, J, O, A.H. 8 DE AGOSTO MZ B, C, D, A.H. CHAVIN DE HUANTAR MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, A.H. VILLA RICA MZ A, B, C, D, E, A.H. LAS CASUARINAS MZ C, D, I, J, P, Q, A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LL, S, A.H. MONTE SION MZ A, B, C, D, E, I, G, J, K.

San Martín de Porres 09:30 – 16:30

ASOC. VIRGEN DEL ROSARIO MZ A, B, D, E, F, URB. LAS PALMAS MZ A, B, C, URB. SANTA FELICITA MZ A, C, D, URB. LOS PORTALES DE MONTERREY MZ A, B, C, D, URB. PRIMAVERA DE CHUQUITANTA MZ E, F

Huaura 09:00 – 17:00

CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CUADRA 1 A 2, PJE PICHILINGUE, PJE MORALES; UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

Barranca 09:00 – 14:0

AV. D LOTE 02 C.P. MALVARROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE BARRANCA.

-Jueves 16 de diciembre-

San Miguel 09:00 – 17:00

PROLONGACIÓN AYACUCHO CDRA 1, 3, JR. JORGE CASTRO HARRINSON CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE JOSE MEDINA CDRA 1, 2, CALLE SAN CARLOS CDRA 33, MZ A, C, D, CALLE SANTA JUSTINA CDRA 1, 2, 3, CALLE UMACHIRI CDRA 1, 2, CALLE BENITO PARDO FIGUEROA CDRA 1, CALLE CONDESA DE CHINCHÓN CDRA 1, CALLE J. SALAS CDRA 3, CALLE M. RODRIGUEZ CDRA 2, CALLE MAMA RUNTER CDRA 2.

Cercado de Lima 08:30 – 19:00

JR. CUSCO CDRA 3, 4, 6, JR. AZANGARO CDRA 3, 4, 5, 6, JR. PUNO CDRA 3, JR. UCAYALI CDRA 3, 4, 5, AV. ABANCAY CDRA 3, 4, 6, JR. AYACUCHO CDRA 5.

Comas 09:00 – 18:00

URB. ALAMEDA DEL RETABLO MZ B, B1, C, C1, CALLE 1 CDRA 5, CALLE 4 CDRA 3, 5, JIRÓN BERNARDO MONTEAGUDO S/N MZ: G, URBANIZACIÓN LOS PARQUES DE COMAS.

Carabayllo 09:00 – 17:30

A.H. CRUZ DEL NORTE CALLE GRAU MZ A, B, D, E, G, H, CALLE SUCRE MZ F.

San Martín de Porres 08:00 – 18:00

COOPERATIVA 4 DE ENERO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, N, X, Z, COOPERATIVA VALDIVIEZO MZ A, A1, C, D, E, E1, F, G, H, H1, I, I1, J, J1, K, L, M, N, Y, Z, A.H. SANTA ROSA CALLE LA UNION CDRA 2, MZ A, B, C, D, D1, D2, D3, E, E1, E2, E3, F, F1, H, I, K, J, Ñ, O, P, A.H. LOS JAZMINES MZ D, F, F2, F3, G, URB. PALAO MZ G.

San Martín de Porres 10:00 – 11:00

A.H. LOS JAZMINES MZ B, C, CH, D, E, E1, F, G, H, I, J, K, K1, L, M, N, URB. LA MILLA MZ A, C1, A.H. SANTA ROSA MZ C, URB. PALAO AV. SANTA MERCEDES CDRA 1, 3, 4, MZ A, B, B1, C, C10, C11, P.

-Viernes 17 de diciembre-

San Isidro 10:00 – 16:00

CALLE AUGUSTO BOLOGNESI CDRA 0, 3, AV. CORONEL PORTILLO CDRA 2, 3, 13, CALLE LOS MANZANOS CDRA 6, AV. GENERAL PEZET CDRA 3.

Independencia 09:00 – 17:00

A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ A, A2, B, C, D, E, E1, F, F2, G, H, H2, I, I1, I2, I3, J, J1, K, K1, L, L1, M1, A.H. BELLAVISTA MZ A1, A2, B, C, C1, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T.

San Juan de Lurigancho 09:00 – 17:00

A.H. SEÑOR DE LUREN MZ G, A.H. NUEVO PARAISO MZ B, AGRUPACIÓN VILLA LA FLORIDA MZ A, B, C, D, E, I.

Ancón 08:00 – 17:00

URB. LAS COLINAS CALLE COLINAS CDRA 4, 5, 6, MZ B, C, D, I, URB. GARCILASO DE LA VEGA MZ B, AV. DOS DE MAYO CDRA 1, 2, CALLE BALTA CDRA 1, 2, 3, CALLE DANIEL A. CARRION CDRA 2, URB. STELLA MARIS CALLE MALECON SAN MARTIN CDRA 6, 7, MZ A, B, C, I, J, K, L, CALLE CANGREJOS CDRA 8, CALLE COLINAS CDRA 8, CALLE COLINAS CDRA 1, 2, PASAJE PRIVADO CDRA 1, 2, CALLE EL ZARCILLO CDRA 1, CALLE CANGREJOS CDRA 1, CALLE PINGUINOS CDRA 2, CALLE CHUITAS CDRA 3, CALLE ALMEJAS CDRA 1, CALLE BERGANTIN CDRA 1, CALLE PELÍCANOS CDRA 3, CALLE LAS GAVIOTAS CDRA 3, 4, URB. PLAYA HERMOSA MZ A, C, L, N, MALECON MANUEL PARDO CDRA 2, 3, MZ O, CALLE COLINAS CDRA 3, CALLE PIQUEROS CDRA 1, CALLE CARABELAS MZ B, E, C1, L, P, S, R, Z.

San Martín de Porres 08:00 – 18:00

SAN LUCAS CDRA 4, 5, SAN VIRGILIO CDRA 9, SAN CRISTÓBAL CDRA 9, SAN IGNACIO CDRA 4, 5, SAN MATEO CDRA 9, SAN FRANCISCO CDRA 9, 10, AV. JUAN NICOLINI CDRA 3, 4, 5, ELOY Y ESPINOZA JT 428, MANUEL RAMIREZ CDRA 3, JR ELOY ESPINOZA CDRA 858.

Huaura 08:00 – 17:30

A.H. SANTA CRUZ, BARRIO LA CHILAMPA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE VÉGUETA.

Huaral 08:30 – 16:30

CENTRO POBLADO TAMBILLO; UBICADO EN EL DISTRITO DE AUCALLAMA

Barranca 09:00 – 14:00

AV. FRANCISCO VIDALN°157, UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE.

-Sábado 18 de diciembre-

San Juan de Lurigancho 09:00 – 16:00

A.H. JUAN PABLO II MZ A, A1, B, C, D, E, H, H1, H2, I, I3, M, N, O, P, P1, Q, R.

San Juan de Lurigancho 09:00 – 17:00

ASOC. DE VIVIENDA LOS JARDINES DE JUAN VALER MZ A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N.

Puente Piedra 09:30 – 17:30

ASOC. LOTIZACIÓN SEMI RÚSTICA CHILLON MZ G, H, I, J.

Independencia 08:00 – 18:00

URB. EL ERMITAÑO JR. PENSAMIENTOS CDRA 1, 2, 3, MZ T, V, X, JR. LOS PALTOS CDRA 1, 2, 3, CALLE LAS CASTAÑAS CDRA 0, 1, 2, 3, 10, JR. LAS GRANADAS CDRA 1, 2, 3, CALLE VIOLETAS CDRA 1, 2, CALLE LOS GLADIOLOS CDRA 1, 2, JR. SAUCES CDRA 1, 2, 3, CALLE LOS LIRIOS CDRA 1, AV. LOS JAZMINES CDRA 2, 3, 4, MZ N, U, Y, JR. ROSAS CDRA 1, JR. LOS LAURELES CDRA 1, 2, 3, CALLE MADRESELVAS CDRA 1, MZ C, JR. LOS PINOS CDRA 1, 2, 3, 7, 8, 9, CALLE LAS FRESAS CDRA 1, CALLE FLORILANDIA CDRA 1, PASAJE LAS JUNAS CDRA 1, CALLE AZALEAS CDRA 1, JR. MARACUAYA CDRA 1 MZ A, A1,B, B1, D, D1, E1, CALLE GRAU MZ F, PASAJE 9 MZ B1, E1, H1, PASAJE LA MERCED CDRA 1, MZ C, C1, D1, F1, G1, H1, JR. SANTA ROSA MZ F1, CALLE LOS ARRAYANES CDRA 1, CALLE ADELFAS CDRA 1, 4, CALLE CAMELIAS CDRA 1, CALLE LOS ARRAYANES MZ G, G2, CALLE LOS GIRASOLES CDRA 2, CALLE LOS MEMBRILLOS CDRA 1, 2, CALLE LAS CHIRIMOYAS CDRA 1, CALLE LAS MANDARINAS CDRA 1, CALLE LAS LUCUMAS CDRA 1, CALLE LAS HORTENCIAS MZ P, CALLE LOS ROSALES CDRA 1, 2, CALLE LOS PEPINOS CDRA 1, CALLE LAS HORTENCIAS CDRA 1, MZ P2, U2, CALLE LOS ALPISTES CDRA 1, PASAJE LOS LIMONES CDRA 1, JR. JORGE DIMITROV CDRA 39, A.H. CERRO SAN ALBINO CALLE LAS MAGNOLIAS CDRA 1, 2, MZ A, A1, A2, A4, B, C, C1, D, E, F, G, J, K, 1K, 2K, H, I, L, M, N, Ñ, I2, 1, 1M, 3A, 3Z, 4, 4A, 5, 5A, O, Q, Q1, R, S, T, U, V, W, Y, X, Z, CALLE PACASMAYO CDRA 1, CALLE LEONCIO PRADO CDRA 1, PASAJE RICARDO PALMA CDRA 39, JR. SANTA ROSA CDRA 39, CALLE SANTO DOMINGO CDRA 1, PASAJE AYACUCHO CDRA 1,AV. SAN ALBINO CDRA 1, CALLE SANTO DOMINGO CDRA 1, CALLE SAN JOSE CDRA 1, A.H. SAN JUAN DE DIOS MZ A, A2, A3, A6, A9, B, B1, B2, B8, B9, C, C1, C2, C9, D, D1, D2, D9, E, E1, E2, E9, F, F1, G, G1, G2, H, H1, H2, H3, I, I1, I2, I8, J, J1, J2, K, K1, K2, L, L1, L2, M, N1, O1, P, P1, Q, Q1, R, R1, R8, S, S1, T, T1, T8, U8, V, V1, V8, Y, Y1, X, X8, W, W8, Z, Z1, Z3, PASAJE PRIVADO CDRA 2, JR. HUARAZ CDRA 2, JR. CAJAMARCA CDRA 1, JR. JOSE SANTOS CHOCANO CDRA 1, 4, CALLE EL SOL CDRA 5, JR. LIMA CDRA 1, 3, PASAJE BOLOGNESI CDRA 1, CALLE AYACUCHO CDRA 1, CALLE APURIMAC CDRA 1, CALLE TALARA CDRA 1.

Callao 08:00 – 16:00

P.J. SAN MARTIN DE PORRES CALLE COCHRANE CDRA 7, MZ A, B, C, D, A.H. ALAN GARCIA PEREZ MZ A, D, E, F, UNIDAD VECINAL MODELO JR. SALOOM CDRA 1, 2, MZ C, D, JR. CARRILLO ALBORNOZ CDRA 1, 2.

-Domingo 19 de diciembre-

Comas 09:00 – 18:00

P.J. EL CARMEN ALTO MZ R, R2, R3, PASAJE HUAYNA CAPAC CDRA 1, 2, MZ A, O, O2, P, P1, Q, Q1, CALLE RICARDO BENTIN CDRA 5, 6, MZ P, P1, P2, PROLONGACIÓN SIERRA MAESTRA CDRA 1, MZ B, Q, R, S1, S3, PASAJE LIBERTAD MZ P, P4, PASAJE PACHACUTEC CDRA 1, MZ R, R1, S, T, PASAJE ATAHUALPA CDRA 1, MZ S1, T4, PASAJE SINCHI ROCA MZ O2, S, R, R4, R4A, R5, S2, PASAJE BARRANCA MZ S3, PASAJE LIBERTAD MZ P4.

Rímac 08:00 – 18:00

JR. SALITRAL CDRA 1, 2, 4, JR. VIRU CDRA 3, 4, 5, JR. RIMAC CDRA 4, PASAJE SANTA ROSA CDRA 1, AV. CIRCUNVALACIÓN CDRA 5, CALLE RAMON ESPINOZA CDRA 6.

Rímac 08:00 – 18:00

JR. TOMAS VIDAL CDRA 6, JR. VIRU CDRA 5, 6, PASAJE EL AGUILA CDRA 1, 6, JR. VILLACAMPA CDRA 1, 2, AV. FRANCISCO PIZARRO CDRA 5, 6, CALLE GUTIERREZ CDRA 1, 2, A.H. VIRGEN DE GUADALUPE JR. MANCO INCA CDRA 1, AV. LOS PROCERES CDRA 1, 2.