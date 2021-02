Hoy el Gobierno anunciará si se extiende o no la cuarentena focalizada que inició el 31 enero. No obstante, lo más probable es que se prolongue por unos días más debido a que hay al menos 25 distritos en donde los contagios no bajan (ver tabla).

De acuerdo a Ragi Burhum, voluntario de la web científica Open Covid, los nuevos casos se dieron entre el 8 y el 15 de febrero. Consideró que probablemente no salgan del confinamiento ante la segunda ola.

Sin embargo, ¿cuándo podría observarse un descenso en los indicadores de la pandemia? El ingeniero electrónico de la PUCP Rodrigo Parra estimó que recién en unos 15 días más se podrá comprobar si la tendencia es a la baja.

En diálogo con Gestión, sostuvo que hay ligeras caídas, por ejemplo, en las cifras de fallecidos diarios que reporta el Minsa y el Sinadef, los cuales son decesos por toda causa a nivel nacional.

Explicó que las muertes que informa el Minsa son decesos de personas a los que se les tomó prueba y se confirmó la enfermedad, mientras que Sinadef brinda estadísticas de muertes por covid, probables y sospechosas.

“En el caso del Minsa, el 17 de febrero fue su punto más alto, con 207 muertes. Y de ahí hemos bajado ligeramente. Hoy estamos con 198 muertes diarias. Y esa caída también se ha visto en las muertes reportadas por Sinadef desde el 19 de febrero”, anotó.

Camas UCI y hospitalización

Parra señaló que de acuerdo a las estadísticas que maneja, en los últimos días también se observa una leve desaceleración en la demanda de las camas UCI.

Sin embargo, dijo que eso no significa que todos los días el Minsa abastezca de este recurso a los hospitales para atender pacientes graves.

Sostuvo que el récord fue el 15 de enero, cuando se necesitó de 30 nuevas camas UCI. Hoy se ocupan al día en promedio solo seis.

La misma tendencia se revela en la demanda de camas comunes. A fines de enero se llegó a ocupar 380 camas diarias, pero hoy se reportan 50 al día.

Para el matemático, un motivo de la leve baja en las cifras podría indicar que las personas ya no van a los hospitales a atenderse.

¿Y la positividad?

Al respecto, Rodrigo Parra manifestó que la positividad a nivel nacional aumentó de 16% a 20% desde el 15 febrero al 22 de febrero. Callao tiene 15% de positividad, mientras que en Lima es de 19% (ver gráfico).

No obstante, ¿por qué la positividad sigue alta si la cantidad de fallecidos está bajando lentamente?

El ingeniero explicó que la mayor cantidad de positividad viene de la capital, pues es la región donde más pruebas moleculares se realizan.

Es decir, si la curva a nivel nacional está bajando es debido a que Lima está empezando a reducir sus indicadores de la pandemia. “Si sacas a Lima y Callao y miras a nivel nacional, el descenso se observa desde el 12 de febrero. Hoy la curva nacional bajó un poco, pero no tanto como otros días, porque ayer volvió a subir la cantidad de fallecidos en Lima”, apuntó.

En tanto, Percy Minaya, viceministro de Salud, consideró que la cuarentena en zonas de riesgo extremo debe extenderse, pero “con ajustes”.

Dijo que la estrategia del sector debe estar orientada a controlar las aglomeraciones en ciertos puntos de la ciudad como los parques o lugares de compras.