A pesar de las dificultades que tienen los gobiernos para acceder a vacunas, las empresas privadas tienen la convicción de ingresar a esa pugna y conseguir dosis para inocular a su personal y familiares, a fin de avanzar de una forma más rápida y efectiva a la inmunización del 70% de población, con lo cual, según expertos, se podrá recuperar la economía.

El último lunes, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, sostuvo que las empresas privadas no están impedidas de importar y comercializar vacunas para el COVID-19, según la Ley 31091, promulgada por el actual Congreso. Sin embargo, deben cumplir con lo referido en el artículo 234 del Código Penal que indica que cuando son bienes esenciales, como ha sido categorizada la vacunación, no pueden cobrar más de lo que cobra el Estado.

Las negociaciones del sector privado no deberían entorpecer las del Estado, para evitar dificultades en los acuerdos, dijo Ugarte. Acotó que, si son otros laboratorios, con los que el Estado no negocia, estaría bien.

Sandro Stapleton, presidente del Comité de la Salud y Ciencias Afines (Comsalud) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), dijo a Gestión.pe que las importadoras de vacunas laboratorios y droguerías que cumplen con los permisos y registros y que la negociación no se hará con los intermediarios.

No todos los laboratorios poseen subsidiarias en el Perú, por ello, es necesario que algunas empresas obtengan esta representación y las traigan, como funciona en todas las importaciones. El líder gremial sostiene que esas condiciones pueden aprovecharse si el gobierno da luz verde para traer vacunas.

“Lo ideal sería que el gobierno autorice que varias empresas puedan conseguir vacunas cuando no se tengan representaciones exclusivas. En este momento tenemos que hacer la cola para poder importar porque recién se están atendiendo contratos que empezaron en octubre y noviembre del año pasado”, sostuvo.

El ministro Ugarte, en su momento, dijo que, si bien las empresas pueden importar vacunas, ello no debería significar romper el cronograma de prioridades y lo por tanto saltándose la fila. Es decir, que si el Estado se encuentra vacunando a la primera línea de atención contra la COVID-19 o a los adultos mayores de 60 con problemas de morbilidad (primera y segunda fase), los privados no podrán adelantarse a la fase tres e inocular a su personal de 18 a 59 años.

Ante ello, Stapleton dijo que la misión principal de los privados es conseguir vacunas para acelerar el proceso no “saltarse ninguna cola”.

“Hay quienes quieren vacunar a sus empleados, no es saltarse ninguna cola. No hay un cronograma específico, solo uno general. Primero van a vacunar a la primera línea, en esa lista se debería colocar la fecha, el nombre apellido, DNI y la vacuna que se les aplicará, si es que tienen todo. Pero, si no es así, de qué cronograma estamos hablando. No se entiende bien el mensaje que se quiere dar. Tal vez se refiere a que primero hay que vacunar a las personas mayores y luego a los menores de 65. Hay que revisar bien lo que han dicho”, manifestó.

Negociaciones con casa matriz

Las negociaciones para obtener las vacunas se realizarán con la casa matriz de cada laboratorio para obtener el registro sanitario por Digemid. De esa manera, podrán importar las vacunas sin mayores inconvenientes. En el caso de Pfizer, ellos accedieron al registro por tener representación en Perú, mientras que Sinopharm lo obtuvo tras la participación del Estado.

En cuanto a las cláusulas, Stapleton señaló que el laboratorio que obtiene el registro sanitario asume las responsabilidades. “En Sinopharm es el Estado, en el caso de Pfizer, son ellos mismos. Quien tiene el registro sanitario normalmente es el responsable. No debería haber excepción, pero en el caso de las vacunas de fase III hay condiciones adicionales”, dijo.

Estas condiciones adicionales suelen ser un seguro para cada persona inoculada, pero ello dependerá de la negociación a la que se llegue. Finalmente, aseguró que no trabajarán con intermediarios, subsidiarias o distribuidores de las fábricas que producen cantidades adicionales para la venta.