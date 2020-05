El doctor Elmer Huerta expresó su preocupación por el uso de medicamentos como la ivermectina por parte del Ministerio de Salud (Minsa), puesto que aún no existen estudios que demuestren su eficacia en el tratamiento del coronavirus.

“Estoy sorprendido, porque no hay evidencia científica de que esto sea recomendable para la gente, yo quisiera saber cuál es la evidencia científica seria, estudios serios, para que el Minsa haya recomendado, por ejemplo, ivermectina”, dijo a América Televisión.

Al respecto, aseguró que no existe evidencia científica sobre este tipo de medicamentos, lo que generaría zozobra entre la población.

“No existen (estudios sobre el medicamento), ¿Por qué han recomendado esto? No lo sé, pero fíjate lo que están creando, están creando zozobra en la gente y expectativa de que si no tengo la ivermectina me voy a morir, me voy a complicar. Eso no está bien”, apuntó.

El médico ya había advertido sobre los efectos secundarios de la ivermectina, que son toxicidad en la piel (ojos y rostro) y letargia severa, además el especialista ha recordado la importancia de no automedicarse.

La ivermectina es un antiparasitario que se utiliza ante la presencia de agentes externos como en los casos de piojos y la piel rosácea. Asimismo, los veterinarios la utilizan para desparasitar vacas.

Un estudio recientemente publicado en la revista Antiviral Research señala que en pruebas in vitro este medicamento inhibe la replicación del SARS-CoV-2, el virus causante del nuevo coronavirus. Sin embargo, la Agencia de Medicamentos y Alimentación (FDA, por su siglas en inglés) de los Estados Unidos sostuvo al respecto que "se necesitan pruebas adicionales para determinar si la ivermectina puede ser apropiada para prevenir o tratar el coronavirus o el COVID-19”.