La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se mostró en contra de que el partido Perú vs. Argentina, por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, se dispute, el 17 de noviembre, con una cierta cantidad de público, tal como lo había propuesto la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“He opinado en contra de un fenómeno de este tipo, no estamos de acuerdo y creo que probablemente nuestra opinión puede no ser del gusto de la mayoría, yo lo entiendo, todos quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente ese tipo de actividades”, indicó Mazzetti al programa Agenda Política.

“Nos han solicitado opinión en el Consejo de Ministros, nosotros hemos opinado que no es factible”, agregó.

Mazzetti se pronunció luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, señaló que los integrantes del gabinete debatirán si se accede al pedido de la FPF para que se permita el ingreso de cinco mil hinchas al Estadio Nacional, es decir, un 13% de su aforo.

“Si las condiciones son adecuadas, es necesario que la hinchada vaya a alentar a la selección de fútbol. Hay una actitud positiva, pero todo depende de las condiciones de cómo se desarrolle la pandemia”, expresó Martos, el pasado 21 de octubre.

Remarcó que la propuesta de la FPF incluye un plan sobre el ingreso, distanciamiento social, uso de mascarilla, salida del estadio; así como la coordinación con la municipalidad y las fuerzas del orden para controlar y supervisar el evento.

No obstante, Martos precisó que el planteamiento de la FPF será elevada al Ministerio de Salud para que emita su opinión, y luego será discutida en Consejo de Ministros.