Un total de 24´760,062 peruanos están aptos para elegir a sus autoridades regionales y municipales, por lo que integran el Padrón Electoral definitivo, el mismo que será usado en las próximas Elecciones Regionales y Municipales del 2022, a llevarse a cabo el 02 de octubre del 2022, informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Del total de ciudadanos aptos, 12´308,901 (49.71%) son hombres y 12´451,008 (50.29%) son mujeres; asimismo, los jóvenes que están cumpliendo 18 años desde la fecha que se cerró el padrón (02 de octubre de 2021) hasta el día de los comicios, asciende a 578,856 (2.34%) electores; y, los que votan por primera vez, son 867,808 (3.5%) ciudadanos.

Del total de electores hábiles para el sufragio, 3´698,988 (14.94%) tienen el DNI vencido, de los cuales, 1´248,002 se encuentran en la región Lima, en tanto que, 95,439 (0.39%) ciudadanos, a pesar de tener la mayoría de edad, aún conservan el DNI amarillo con foto de niño o niña; no obstante, estos votantes están considerados en el Padrón Electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y podrán ejercer su derecho al voto.

La región con mayor población electoral es Lima, con 8´365,477 votantes y la menor población electoral se encuentra ubicado en la región de Madre de Dios con 123,947 electores.

Cabe precisar que, entre noviembre del 2021 y enero del 2022, el Reniec realizó más de 160,000 verificaciones domiciliarias en los distritos donde se ha registrado mayores niveles de cambios domiciliarios; dando como resultado, que la dirección domiciliaria de 47,341 ciudadanos donde se corroboro que el titular no reside o la dirección domiciliaria no existe, puedan ser “restituidos a su domicilio anterior inmediato” por lo que éstos sufragarán en su local de votación anterior al cambio de domicilio. Esta medida permitirá que no se generen dudas respecto a la confiabilidad del Padrón Electoral.

El Padrón Electoral aprobado también contempla a los extranjeros residentes (por más de dos años continuos previos a la elección) inscritos previamente en los registros correspondientes, que ejercerán su voto ciudadano sólo en las elecciones municipales, población que asciende a 153 electores a nivel nacional.

Del mismo modo, el Reniec entregará al JNE y a la ONPE de manera mensual y hasta el día de las elecciones, la relación actualizada de defunciones registradas en Reniec después del 02 de octubre del 2021, fecha de cierre del Padrón.