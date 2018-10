Este domingo 7 de octubre se realizarán las elecciones municipales y regionales 2018, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE) anunció que se aplicará el Voto Electrónico Presencial en 39 distritos:

- 21 distritos en Lima Metropolitana.

- 2 distritos en la provincia constitucional del Callao.

- 16 distritos de diferentes jurisdicciones del país.



¿QUÉ ES EL VOTO ELECTRÓNICO?



El voto electrónico es una forma de votación que utiliza medios electrónicos para automatizar los procesos de la jornada electoral, ofreciendo al país una solución tecnológica, segura, accesible y confiable.



Permite una mayor rapidez en la comprobación de la identidad del elector, el conteo de votos y la generación de resultados.

¿QUÉ TIPOS DE VOTO ELECTRÓNICO EXISTEN?



Voto Electrónico Presencial : Sistema de votación electrónica que utiliza componentes de hardware y software, que permiten automatizar los procesos de la jornada electoral en ambientes y sistemas administrados por la ONPE.



Voto Electrónico No Presencial : Sistema de votación electrónica que utiliza un software administrado por la ONPE que permite al elector sufragar haciendo uso del internet, con altas previsiones de seguridad

VOTO ELECTRÓNICO EN LOS DISTRITOS DE LIMA



Estos son los 21 distritos de Lima Metropolitana dónde se empleará el voto electrónico:

1. Barranco

2. Chaclacayo

3. Cieneguilla

4. La Molina

5. Lince

6. Lurín

7. Magdalena del Mar

8. Miraflores

9. Pachacamac

10. Pucusana

11. Pueblo Libre

12. Punta Hermosa

13. Punta Negra

14. San Bartolo

15. San Borja

16. San Isidro

17. San Luis

18. Santa Anita

19. Santa María del Mar

20. Santiago de Surco

21. Surquillo



Estos son dos distritos de la Provincia Constitucional del Callao dónde se aplicará el voto electrónico:

1. La Punta

2. Mi Perú



VOTO ELECTRÓNICO EN EL INTERIOR DEL PERÚ



En estos los 16 distritos de las diferentes jurisdicciones del Perú se implementará el voto electrónico:

1. Alexander Von Humboldt (Padre Abad, Ucayali)

2. Neshuya (Padre Abad, Ucayali)

3. Castillo Grande (Leoncio Prado, Huánuco)

4. Pucayacu (Leoncio Prado, Huánuco)

5. Santo Domingo de Anda (Leoncio Prado, Huánuco)

6. Chaca (Huanta, Ayacucho)

7. Pucacolpa (Huanta, Ayacucho)

8. El Porvenir (Chincheros, Apurímac)

9. Los Chancas (Chincheros, Apurímac)

10. Rocchacc (Chincheros, Apurímac)

11. La Yarada – Los Palos (Tacna, Tacna)

12. Pacarán (Cañete, Lima)

13. Pichos (Tayacaja, Huancavelica)

14. Roble (Tayacaja, Huancavelica)

15. Santiago de Túcuma (Tayacaja, Huancavelica)

16. Villa Kintiarina (La Convención, Cusco).



VOTO ELECTRÓNICO, PASO A PASO



1. Presentar el DNI en la mesa de sufragio que corresponda, recibir una tarjeta con flecha azul para votar y dirigirse a la cabina de voto electrónico.



2. Colocar en la ranura la tarjeta con la flecha hacia adelante y en la pantalla aparecerá la cédula de votación. Primero será la cédula regional –si le corresponde elegir a gobernador regional-, luego la cédula provincial y finalmente la cédula distrital.

3. Tocar la opción de tu preferencia en la cédula electrónica. Puede ser una organización política, voto en banco o voto nulo. Una vez que se hayas elegido, presionar “siguiente” para ir a las otras cédulas.

4. Verificar tus votos en la pantalla y tocar el botón “confirmar“ o “cambiar”, según corresponda. Se puede modificar uno o más votos.

5. Cuando se confirme el voto, se imprimirá la constancia del voto. Verificar que los votos sean iguales a los de la pantalla y retira la tarjeta.

6. Colocar la constancia del voto en el ánfora, devolver la tarjeta y recibe tu DNI con el holograma.

Cabe señalar que 1’729, 028 electores en todo el país harán uso del Voto Electrónico. Para practicar solo se debe ingresar a la página web de la ONPE y hacerlo las veces que considere conveniente a través del siguiente enlace.

El sistema del Voto Electrónico peruano es una solución tecnológica diseñada y creada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Foto: ONPE) El sistema del Voto Electrónico peruano es una solución tecnológica diseñada y creada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Foto: ONPE) El sistema del Voto Electrónico peruano es una solución tecnológica diseñada y creada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Foto: ONPE)

SIMULADOR

​

El simulador de la ONPE explica detenidamente el proceso de voto electrónico, y permite practicarlo desde un celular, tablet o computadora personal.



Esta opción lo guiará paso por paso durante todo el proceso de votación con el fin que los electores puedan realizar su voto de manera electrónica para que el 7 de octubre, día de las elecciones regionales y municipales, no tengan problemas durante el proceso electoral.

Al igual que ocurrirá en el Sistema de Voto Electrónico Presencial, este simulador, ofrece la opción de corregir su voto, antes de emitir la confirmación del mismo. Además, el simulador guía en idioma Castellano, Quechua y Aymara, según elección del votante.

Práctica los pasos y aprende a usar el voto electrónico en el simulador que ofrece la ONPE (Foto: ONPE) Práctica los pasos y aprende a usar el voto electrónico en el simulador que ofrece la ONPE (Foto: ONPE) Práctica los pasos y aprende a usar el voto electrónico en el simulador que ofrece la ONPE (Foto: ONPE)

MULTA POR NO VOTAR



¿Qué ocurre si no asistes a votar?



El voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos residentes en los distritos donde se llevará a cabo este proceso a partir de los 18 años. Para los mayores de 70 años el voto es facultativo. Si no sufraga, tendrá una multa por no votar según la clasificación de su distrito.



Esta es la escala:

- Distrito no pobre: S/ 83

- Distrito pobre no extremo: S/ 41.50

- Distrito pobre extremo: S/ 20.75



¿Qué ocurre si eres miembro de mesa y no cumples con tu función?



Si fue sorteado miembro de mesa (titular o suplente), es su deber asistir para ejercer esta función, de no hacerlo, deberá pagar una multa por omiso a la instalación de mesa (S/.207.50)



¿Qué ocurre si eres miembro de mesa y no cumples con la función y a la vez no asiste a votar?



Si no cumple con la función de miembro de mesa y a la vez no vota, se hará acreedor a dos multas (una por omiso a instalación de mesa y la otra por omiso al sufragio).