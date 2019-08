El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se requieren 200,000 donantes de sangre en los siguientes meses del año, para alcanzar la meta de 422,839 donantes, equivalentes al 1.3 % de la población del país.

Juan Almeyda Alcántara, director General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Minsa, informó que a la fecha se alcanzó 223,891 donaciones, que equivalen al 52.9% del objetivo anual.

Explicó que los casos más frecuentes son de pacientes del interior del país que viajan a Lima para recibir un tratamiento de alta complejidad, sin embargo, tienen dificultades para conseguir donaciones de sangre.

Según detalló, las personas de escasos recursos que vienen de provincia y necesitan sangre con urgencia deben conseguir hasta 40 unidades.

“Todos los días, en algún lugar de nuestro país se repite la situación en la que una paciente viaja a la ciudad desde alguna localidad del interior para recibir un tratamiento de alta complejidad, al no contar ni con familiares ni con amigos cercanos no puede responder al pedido de donantes de sangre. Este llamado no siempre tiene como respuesta la solidaria y desinteresada aparición de donantes voluntarios”, señaló.

Agregó que la presión que reciben los enfermos y sus allegados, sumada a la falta de información puede culminar en un hecho riesgoso y, ocasionalmente, ilegal. Esto dijo en referencia a que los pacientes quedan a merced de donantes de sangre remunerados, quienes incurren en un delito por atentar contra la salud pública.

“Para cambiar la historia y naturalmente desaparezcan los vendedores de sangre, el camino está trazado en concientizar sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual de sangre. Se debe garantizar el acceso universal de la sangre con donantes fidelizados y sensibilizados”, acotó Almeyda.

“Los peruanos son solidarios y esto se ha puesto en evidencia porque ante algún acontecimiento, es el país que se pone de pie y dirige las campañas de apoyo. Debemos transformar la donación de sangre en un acto habitual, solo así podemos garantizar la seguridad del donante y del receptor”, precisó.

-Donación-

A inicios de julio, el Ejecutivo promulgó la Ley N° 30980, que tiene como objetivo incorporar en la Ley General de Educación el principio de cultura de donación voluntaria de sangre.

El Minsa se encargará de la elaboración de los documentos científicos y técnicos que fueran requeridos por el Ministerio de Educación (Minedu) para transmitir a los escolares los conocimientos necesarios a fin de formar una cultura de donación voluntaria de sangre.

Actualmente, el sector detalló que se viene conformando un equipo de psicólogos con experiencia en pedagogía para establecer los nexos ante el Minedu.