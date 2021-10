Después de la tempestad llega la calma reza un conocido dicho, el cual hoy se grafica en lo que sucede en Cusco, región turística golpeada duramente por la pandemia del COVID-19 y que empieza a tener mejores brillos de recuperación con el rodaje de las filmaciones internacionales “Transformers: El despertar de las bestias” (Transformes, rise of the beasts) y “La Reina del Sur”.

Coincidentemente ambas producciones se grabaron casi al mismo tiempo en la ciudad imperial (entre setiembre y octubre), generando una reactivación en en diversas cadenas económicas en la zona.

Como si fueran 20,000 turistas

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, Edy Cuéllar, señaló a Gestión.pe que estas producciones han aportado de manera importante la reactivación del sector turismo en esta región, principalmente por el número de personas que trae cada equipo de filmación.

Explicó que solo la producción de Transformers cuenta con cerca de 800 personas, mientras que La reina del Sur, cerca de 200 personas. En total, bordean las 1,000 personas.

Agrega que ello incluye a la producción, actores, equipo logístico, además de la contratación de extras, artistas, cosmetólogos, diseñadores, bailarines, músicos; además de la ocupación de hoteles, consumo en restaurantes y contratación de servicios de transporte.

De igual manera, dijo que la producción realizó los respectivos pagos para los ingresos a los lugares atractivos. En esa línea, cabe mencionar que la entrada a Sacsayhuaman es de S/ 75; en tanto la entrada a Machu Picchu para visitantes peruanos adultos es de S/ 64.00 y para visitantes extranjeros es de S/ 152; según refiere la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

Estos costos se encuentran fuera de lo que implica que llegar a Machu Picchu desde la ciudad de Cusco, y es que la única ruta (Cusco – Ollantaytambo – Aguas Calientes) para llegar al santuario es vía tren. Precisamente, las grabaciones de “La Reina del Sur” contemplan escenas de acción y suspenso en un tren en pleno movimiento, siguiendo en Aguas Calientes y el mismo Machu Picchu.

“Todas esas personas que han venido para hacer este trabajo, que alrededor son 1,000 personas y que van a estar más de 15 días, es como si hubiesen venido 20,000 turistas, ello por el consumo que realizarán en ese periodo”, dijo.

“Este turismo cinematográfico entonces va ayudar a la reactivación de la región y será aún más cuando se estrenen las filmaciones. En el caso de la película Transformes será el 24 de junio del 2022 donde se estima que lo verá más de 1,000 millones de personas. Entonces Cusco cumple todo para ser un top destino de turismo cinematográfico”, continuó.

Reactivación en todos los sectores

Por su parte, Berner Caballero, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, señaló que estas producciones millonarias han tenido gran expectativa en los pobladores de la ciudad de Cusco y también representaron una oportunidad para los operadores de hoteles y restaurantes, los cuales venían reportando pérdidas desde el inicio de la pandemia del coronavirus, en el año 2019.

A modo de ejemplo, señaló que una conocida empresa en la ciudad de Cusco tenía entre 6 a 7 restaurantes y tuvo que cerrar debido a la pandemia. Ahora, esta misma empresa es proveedora del catering (servicios de alimentos) para la producción de La Reina del Sur.

“Entonces eso también está ayudando a las empresas a recuperarse financieramente de la temporada difícil que han estado pasando. Muchas empresas, restaurantes, agencia de turismo y hoteles se están reactivando gracias a estas producciones”, dijo.

Un punto a destacar, menciona el vocero, es que ambas producciones han coincidido en las mismas fechas de grabaciones, lo que genera que Cusco tenga un importante flujo de turistas.

La llegada de estas filmaciones si bien representa una mejora para Cusco en el sector turismo, Caballero también reconoce que aún queda un camino largo para recuperar los niveles prepandemia. Y es que según dijo, ahora Cusco recibe solo el 30% de los visitantes por día que recibía en el año 2019 (cerca de 4,000 visitantes).

Así, estimó que la recuperación por lo menos al 80% se daría en el año 2023 y, quizás, ese año se llegaría al 100%.

Por su parte, el Ministerio de Cultura detalló a Gestión.pe que a la fecha no se cuentan con más solicitudes para realizar grabaciones en la ciudad imperial.

El gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad del Cusco, detalló a una radio local que las productoras que graban estas filmaciones cancelaron el monto por derechos de filmación y el uso de algunos espacios por un monto que suman cerca de S/ 150,000.

Para grabar “Transformers”, dijo, se realizó el pago de S/ 52,000 para usar el Centro de Convenciones de Cusco y S/ 81,400 por la filmación; mientras que en el caso de “La Reina del Sur” se abonó a la comuna S/ 11,344 para usar locaciones del centro histórico. Al sumar las cifras, se registra un total de S/ 144,744.

Producción al detalle

Fue en junio de este año cuando la Comisión de Promoción del Perú para las Exportaciones y Turismo (Promperú) anunció que Paramount Pictures confirmó que Perú formaba parte de los lugares de rodaje de la nueva saga “Transformers”. Dirigida por Steven Caple Jr. y producida por , la película cuesta con un presupuesto de aproximadamente US$ 200 millones, según precisó Pomperú.

Específicamente, la película incluye filmaciones en Machu Picchu, en Cusco, y en la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín. Para ello, Paramount Pictures trabajó con la productora peruana Apu Productions.

Así, el equipo de dirección, producción y actores de Transformers llegó a la ciudad imperial en el mes de setiembre para iniciar las grabaciones. La filmación de escenas se realizó en el Santuario Histórico de Machu Picchu, declarada en el 2007 como una de las siete maravillas del mundo. En esta zona solo ingresaron los actores principales, Anthony Ramos y Dominique Fish.

En ese sentido, es preciso mencionar que al darse a conocer que esta producción iniciaba filmaciones en Cusco, el alcalde provincial, Victor Boluarte, dijo que existió un compromiso de no afectar elpatrimonio y en caso se presente alguna afectación, será compensado.

En el santuario las grabaciones culminaron en la quincena de setiembre para dar paso a las grabaciones en la fortaleza de Sacsayhuamán, en el Valle Sagrado de Los Incas y Abra Málaga. Posteriormente continuaron las grabaciones en las zonas turísticas de San Martín, en tanto, la fecha de estreno de la película en cines está prevista para el 24 de junio del 2022.

Cabe mencionar que la última película de la franquicia en el año 2017, “El último caballero” (Transformers: The Last Knight) tuvo un presupuesto de US$ 217,000,000 y logró una recaudación de US$ 520,517,454.

Grabación de “Transformers: El despertar de las bestias” en Machu Picchu. (Captura: @gianmarcotalavera)

Cautivados por Teresa Mendoza

La llegada de la actriz mexicana Kate del Castillo el pasado 5 de octubre a Perú marcó el inicio de las grabaciones de “La Reina del Sur” en su tercera temporada, cuya inversión supera los US$ 10 millones.

En su papel protagónico de “Teresa Mendoza”, Del Castillo llegó a Cusco para continuar con la filmación de la serie de Telemundo y Netflix; y seguirá el rodaje en Lima, Miraflores, Chorrillos, Barranco y Callao.

Precisamente, el último miércoles se realizaron grabaciones en el Jirón Ocoña, en el cercado de Lima. La tercera temporada de esta serie el equipo partirá hacia otro país de Latinoamérica.

La actriz mexicana Kate del Castillo, en su papel de Teresa Mendoza, realizó grabaciones en Lima en las calles del jirón Ocoña. (Foto: GEC)

La serie fue lanzada en el año 2011 y en el año 2020 la segunda temporada recibió el premio International Emmy en la categoría de Mejor serie de habla no inglesa del horario estelar en Estados Unidos.

De acuerdo a datos de Telemundo, “La Reina del Sur” es la serie más exitosa en la historia de la televisora. Según los registros, casi 17 millones de espectadores vieron por lo menos parte del programa y, en promedio, 3 millones de personas sintonizaron cada episodio.

La tercera temporada incluye grabaciones en otros países de América Latina, incluido Perú, en tanto se tiene el estreno programado para fines del 2021 o inicios del año próximo.