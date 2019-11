El complejo patrón climático de El Niño que puede provocar fuertes lluvias y largas sequías en países de todo el Pacífico, desde Perú hasta Indonesia y Australia, probablemente surgirá de nuevo en el 2020, según predijeron un grupo de investigadores citados por la Fundación Thomson Reuters.

El equipo internacional de científicos pronosticó 80% de probabilidad de que el próximo año suceda un El Niño, que ocurre cuando las temperaturas de la superficie del mar aumentan de forma considerable por encima de lo normal en el Pacífico ecuatorial centro-este .

Esta semana dijeron que su modelo, que utiliza un algoritmo que se basa en el análisis de los vínculos entre los cambios de temperatura del aire en una red de puntos distribuidos en la región del Pacífico, podría predecir un El Niño al menos un año antes.

“Los métodos convencionales no pueden hacer un pronóstico confiable de El Niño con más de seis meses de anticipación. Con nuestro método, hemos duplicado aproximadamente el anterior tiempo de advertencia”, dijo el codesarrollador Armin Bunde, físico de la Universidad Justus Liebig de Giessen en Alemania.

El término El Niño fue utilizado por primera vez en el siglo XIX por los pescadores en Perú y Ecuador para referirse a las aguas inusualmente cálidas que redujeron su captura justo antes de Navidad, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El fenómeno ocurre cada dos a siete años y generalmente dura de 9 a 12 meses; a menudo comienza a mediados de año y alcanza su punto máximo entre noviembre y enero.

Hans Joachim Schellnhuber, director emérito del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), dijo que los detalles y conocimientos del nuevo método, que se ha probado en los últimos años, se pondrían a disposición de las personas afectadas por El Niño.

El investigador de PIK, Josef Ludescher, dijo que pronto discutiría los hallazgos con el servicio meteorológico en el Perú, donde el fenómeno “a menudo produce lluvias torrenciales en el norte del país, con un alto riesgo de deslizamientos de tierra”, dijo Ludescher.

El Niño también puede causar sequías prolongadas en otras partes de América del Sur, Indonesia, Australia y África, dijo PIK. En el subcontinente indio, puede cambiar los patrones de los monzones, mientras que California puede experimentar más precipitaciones.

El nuevo método de predicción podría dar más tiempo a las autoridades para prepararse para tales impactos , agregó Ludescher.

El equipo ahora está adaptando el algoritmo para poder predecir el momento y la fuerza de El Niño . En el futuro, un método similar podría usarse para mejorar los pronósticos del monzón de Asia, dijo a la Fundación Thomson Reuters.

El descubrimiento del nuevo método se publicó por primera vez en el 2013 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, y desde entonces los científicos han estado verificando su precisión.

Esta semana dijeron que predijeron correctamente el inicio del gran El Niño que comenzó en el 2014 y terminó en el 2016 y el fenómeno más reciente en el 2018, así como las ausencias en otros años.

El próximo El Niño previsto, cuyo máximo nivel llegaría a fines del 2020 , podría llevar el aumento de la temperatura anual promedio mundial a un nuevo récord en el 2021 , dijeron los investigadores.

El aumento de la temperatura del aire retrasa el calentamiento del Pacífico en aproximadamente tres meses, anotaron. Según la OMM, el 2016 se convirtió en el año más cálido registrado debido al poderoso El Niño en el 2015-2016, combinado con el cambio climático a largo plazo.