Si bien el Sistema Integral de Salud (SIS) y la Asociación de Clínicas Privadas tuvieron reuniones en los últimos meses, no fue hasta después del “ultimátum” que dio el Gobierno que se alcanzó un consenso –alrededor de las 11:00 p.m. del 24 de junio– en las tarifas de atención de pacientes con covid-19, que siendo asegurados del sistema de salud público recibirían tratamiento en clínicas privadas.

Entre lo acordado, se aceptó la propuesta tarifaria plana que sustentó el SIS, por un paquete de servicios valorizado en S/ 55,000 más IGV . Esto cubre a un paciente hospitalizado con diagnóstico covid-19, independientemente de la duración de su estancia, a todo costo y por todo servicio, con excepción de hemodiálisis (ver tabla).

Sin embargo, todavía queda una duda en torno al intercambio prestacional que se alcanzaría tras este acuerdo: ¿los pacientes tendrán que ser referidos de los hospitales del SIS o Essalud hacia las clínicas, o los asegurados del sistema de salud público podrán ir directamente?

Durante una conferencia desde Chimbote, el ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló que en el modelo de contrato estándar que revisarán hoy las partes se establecerá el mecanismo de acceso de los pacientes covid-19 a las clínicas. “Como bien se ha preguntado antes, cómo se va a llegar a las clínicas. Se va a hacer con un sistema ordenado, donde las personas van a ser referidas en los lugares donde están las camas”, remarcó.

Horas antes, Zamora explicó en una entrevista que se contempla tanto la referencia como la atención directa. Para evitar que se rechace atender a los pacientes covid en las clínicas, pero también para no atraerlos innecesariamente, el titular de Salud señaló que habrá dos acciones principalmente.

Se creará una plataforma de camas del sector público y privado, “para que las personas no pierdan tiempo buscando una”. Y, el contrato establecerá la auditoría concurrente.

En la misma línea, el representante de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, Carlos Joo, indicó que aunque el intercambio prestacional debería darse por referencia desde los establecimientos de salud públicos, la realidad es que algunos pacientes llegarán directamente.

En estos casos, agregó, si está en riesgo su vida, la clínica lo atenderá y se comunicará con el asegurador público, ya sea el SIS o Essalud.

“El marco debería decir que es referenciado del sistema público al privado, pero si un paciente no viene referenciado, pero está muy mal de salud, lo vamos a atender, es decir, lo tratamos. Ahora la única diferencia es que tenemos un acuerdo para que se reconozca ese pago”, refirió en Exitosa.

El acuerdo y el contrato

Inicialmente el SIS había planteado las tarifas de S/ 32,795.76 o S/ 34,960.28 (según algunas características) por un “paquete” de atención de 21 días en las Unidades de Cuidados Incentivos (UCI), pero las clínicas habían considerado que debía ser S/ 97,000 (Gestión 24.06.2020).

Finalmente, el Estado logró llegar a un acuerdo con la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, estableciendo una tarifa “media” de S/ 55,000 más IGV.

Sin embargo, dicho acuerdo no obliga a las clínicas –ya vistas de manera individual–a firmar el contrato que permitirá dar luz verde al intercambio prestacional.

El jefe institucional del SIS, Moisés Rosas, se refirió a este tema. “Entendemos que la Asociación de Clínicas Privadas los representa, pero al interior esto no es obligatorio”, indicó en diálogo con TV Perú. “Cada clínica tiene su propia personalidad jurídica, y esto hace necesario que cada una suscriba por separado”, añadió.

Por su parte, Joo señaló que la asociación a la que representa reúne a unas 65 a 70 clínicas privadas en el país, pero que existen muchas más, y dependerá de cada una firmar el contrato, las que deben seguir algunos parámetros.

“Hemos acordado para clínicas de nivel II-2 y III-1 porque son las que tienen una UCI bien implementada y áreas bien diferenciadas entre pacientes covid y los que no lo son. Clínicas que estén en una situación menor no están en el acuerdo porque no tienen la infraestructura adecuada”, detalló.

Sin embargo, el ministro Zamora indicó que se va a revisar el volumen de las clínicas que no suscriban el contrato de intercambio prestacional, y si ello “afecta la salud, la seguridad y la economía de aquellos que padecen la enfermedad”, mencionó que se pensará en otros mecanismos que están dispuestos por la ley, como el artículo N° 82 de la Ley General de Salud.

Dicho artículo permitiría que la Autoridad de Salud quede facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes.

Asegurados privados

El ministro de Salud indicó que el acuerdo sobre las tarifas con las clínicas privadas para atender a pacientes con covid-19 alcanza a todos los peruanos, independientemente de si tienen un seguro del Estado o del sector privado.

“Ese es el mecanismo que hemos acordado para todos los peruanos, ya sea que tengan Seguro Social de Salud (Essalud), el Seguro Integral de Salud o un seguro privado, porque también existen las personas que se encuentran hospitalizadas en una clínica y cuya cobertura de seguro llega a su límite y buscan una cama (UCI) en el sector público o que ya no pueden sostener el pago del bolsillo, y también buscan en el sector público”, sostuvo en canal 4.

Explicó que si el seguro privado de un paciente no cubre la totalidad del tratamiento, Essalud se encargará de evaluar caso por caso si puede abarcar lo restante, basado en el reciente acuerdo tarifario, siempre que dicho paciente también pertenezca al Seguro Social de Salud. “Las personas aseguradas en el Seguro Social también pueden tener un seguro privado. Si es así, quizá Essalud puede revisar cada caso en particular. Pero si es una persona que tiene solo seguro privado, la legislación no permite cubrir ese tipo de características, aunque tengamos la voluntad”, refirió.

Por su lado, el representante de las clínicas señaló que las tarifas para los pacientes con coronavirus que cuentan con un seguro de salud privado ya fueron coordinadas con cada aseguradora.

“No tiene por qué preocuparse si está en una aseguradora privada, porque siempre va a tener la atención en la clínica”, remarcó.