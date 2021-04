El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que su advertencia de viaje para el Perú aumentó del Nivel 3 “Reconsiderar viajes” al Nivel 4 “No viajar” debido a la situación en curso causada por la pandemia del COVID-19.

“Debido a los riesgos actuales debido a la pandemia de COVID-19, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) desaconsejan viajar al Perú”, señala un comunicado del Departamento de Estado.

El Departamento de Estado desaconseja viajar a países con una Advertencia de Viaje de Nivel 4 como una cuestión de seguridad. “Si un ciudadano estadounidense decide viajar de todos modos, le recomendamos encarecidamente que lea nuestra información sobre viajes de alto riesgo y siga nuestros consejos sobre cómo prepararse”, explica la fuente.

Además indica a sus ciudadanos que si deciden viajar, deben inscribirse en el Programa de viajero inteligente (STEP) para recibir alertas oportunas sobre la evolución de las condiciones de salud y seguridad.

“Debido a las condiciones locales sanitarias por la pandemia del COVID-19 en curso, estamos limitados en nuestra capacidad para proporcionar citas consulares de rutina en la Embajada de Estados Unidos en Lima y la Agencia Consular en Cusco”, señala el documento.

“Si se encuentra actualmente en Perú, siempre use su mascarilla al aire libre, lávese las manos con frecuencia y lleve una identificación con foto. Las mascarillas son requeridas por la ley peruana. Puede ser multado si no usa uno o si no cumple con las regulaciones de emergencia de cuarentena y toque de queda peruanas”, concluye.