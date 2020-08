La flexibilización de las exigencias de presencialidad en los estudios universitarios de pregrado y postgrado, que se han introducido en las normas a raíz del estado de emergencia por el coronavirus, y la familiaridad que los jóvenes ya tienen con las clases virtuales tendrán un efecto permanente en el cambio de modalidades de estudio en el país, consideró Luis Lescano, presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo.

Desde su punto de vista, cuando pase la pandemia del COVID-19 las modalidades predominantes en la educación superior universitaria serán híbridas.

“Cuando iniciaron las clases virtuales, había muchos reclamos de los padres por supuesta falta de calidad. Pero, en estos cinco meses de educación virtual la práctica ha mejorado de una forma que nadie esperaba, por eso no se ven más reclamos. Una vez que pase la pandemia no creo que vayamos a retroceder, sino que va a predominar una modalidad híbrida, en parte presencial y en parte no presencial”, señaló en diálogo con Gestion.pe.

Por un lado, señaló que ya se ha invertido una cantidad considerable de dinero en implementar plataformas virtuales y capacitar a los docentes, tanto en universidades públicas como privadas. Retroceder a una educación predominantemente presencial, sostiene, sería desperdiciar esta inversión y también el know how adquirido.

Además, resaltó que recientemente la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) –a través de la Resolución 099-2020-SUNEDU/CD- modificó las exigencias de presencialidad para los estudios de pregrado.

Hasta semanas atrás, la Ley Universitaria establecía que los programas de pregrado de educación a distancia no podían superar el 50% de créditos de la carrera bajo la modalidad a distancia y los estudios de maestría y doctorado no podían ser dictados de forma exclusiva bajo esta modalidad. Ahora las universidades ya pueden dictar programas de postgrado 100% virtuales y de pregrado hasta 80% virtuales. “Este es un cambio permanente en la norma. Entonces, el Estado ya es consciente de que se viene una educación híbrida”, expresó Lescano.

A ello se sumaría la llegada de universidades 100% virtuales que ya brindan sus servicios en otra parte del mundo y que habrían demostrado su interés en el Perú desde fines del año pasado. Con los cambios introducidos en las normas peruanas, consideró que esta llegada se acelerará y ello conllevaría a un incremento de la competencia.

Procesos de admisión virtuales

Por otro lado, como presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), Lescano indicó que al menos las 11 universidades que forman parte de este gremio –que reúnen a más de la tercera parte de los estudiantes de universidades privadas del país- ya están realizando exámenes de admisión virtuales para el semestre académico 2020 – II.

Ya durante el primer semestre académico del año, Fipes había estimado que el nivel de deserción de los estudiantes universitarios era del 15%, debido a dificultades de las familias para continuar pagando los estudios de sus hijos, y la morosidad alcanzaba el 50%.

Las proyecciones de la institución apuntan a que esta situación se agravará en el segundo semestre, puesto que, cuando inició la crisis económica, la mayoría de estudiantes se encontraban ya matriculados y podían seguir asistiendo a clases aun sin pagar las mensualidades. Sin embargo, para matricularse en el nuevo ciclo los estudiantes deben pagar los recibos pendientes del primer ciclo.

“En unas dos semanas vamos a saber cuántos alumnos se presentaron a los exámenes de admisión de forma virtual y cuántos, en total, finalmente se matricularán en el segundo semestre del año”, expresó.